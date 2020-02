La defensa d'Assange alerta de «l'alt risc de suïcidi si és extradit» als Estats Units

Els advocats del fundador de WikiLeaks Julian Assange han defensat que no pot ser extradit als Estats Units pel seu "estat mental fràgil" i "l'alt risc de suïcidi". En la primera vista per la seva extradició, la defensa també ha exigit que es rebutgi la petició d'entrega als EUA perquè considera que té "motivacions polítiques" i que Assange no tindrà "dret a un judici just", a més d'exposar-se a "un tracte degradant i inhumà". Assange ha comparegut aquest dilluns davant la justícia britànica per defensar-se de la petició d'extradició dels EUA, que el reclama per 18 suposats delictes, entre ells, la publicació d'informació classificada o la conspiració per infiltrar-se en ordinadors governamentals.



Aquests càrrecs podrien comportar una pena màxima de 175 anys a la presó.

Per la seva banda, els advocats del govern dels Estats Units han acusat el fundador de WikiLeaks Julian Assange de posar vides "en risc" amb les seves filtracions durant la primera vista a Londres per la seva extradició, segons informa la premsa britànica.



Mesos de judici

Després d'una primera ronda d'al·legacions inicials aquesta setmana, la vista del cas s'ajornarà fins al maig quan les parts hauran de presentar les seves evidències. No s'espera que el jutge adopti una decisió fins mesos després d'aquesta darrera vista i, en qualsevol cas, es podrà recórrer la sentència.

Assange compleix una pena de presó d'un any al Regne Unit per haver trencat les condicions de la fiança, després d'haver estat set anys refugiat a l'ambaixada equatoriana al Regne Unit. Suècia també reclamava l'extradició d'Assange per uns càrrecs d'abús sexual, però va decidir tancar el cas.