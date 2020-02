Euroordre contra Lluís Puig: la justícia belga posposa al 30 de març la seva decisió

La justícia belga continuarà la vista per l'euroordre contra l'exconseller Lluís Puig el 30 de març. Després d'escoltar les al·legacions de la defensa i la fiscalia belga durant tres hores, el tribunal de primera instància ha decidit aquest dilluns fer un recés i continuar la vista en un mes. Durant l'audiència l'equip jurídic de Puig ha argumentat que l'exconseller patiria una "vulneració de drets fonamentals" si fos extradit a Espanya i que el delicte de malversació pel qual se'l reclama no és equivalent en la legislació belga. La fiscalia continua defensant la seva entrega. L'advocat de Puig, Gonzalo Boye, ha assegurat a la sortida de la vista que el jutge belga no adoptarà una decisió sobre l'euroordre el mateix dia 30 de març.