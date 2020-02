El fort vent i la calitja dificulten l'extinció dels incendis a les illes Canàries

El fort vent, les altes temperatures i la falta de visibilitat a causa de la calitja van complicar la lluita contra els incendis a les Canàries i el trànsit aeri a les illes, i no hi va haver vols ni a Gran Canària ni a Lanzarote. El fort vent, de fins a 163 quilòmetres a les muntanyes de Tenerife, segons les dades de l'Aemet, i la densa calitja que afecta l'illa i tota Canàries van impedir actuar els mitjans aeris als diferents focus actius a diverses illes.

L'incendi forestal que es va iniciar a la Degollada de Tasarte, al municipi grancanari de La Aldea de San Nicolás, manté confinats des de la nit de dissabte en una platja uns 200 veïns del barri de Tasarte, que van ser evacuats després que el focus avancés en direcció a la reserva natural de Inaugua.

A Tasarte, segons va explicar l'alcalde de la Aldea de San Nicolás, Tomás Pérez, diversos habitatges van resultar afectats pel foc, si bé el que preocupava era la seva evolució a la part alta d'aquest municipi. El focus va dur el Cabildo a demanar la intervenció de la Unitat Militar d'Emergències (UME), que va destinar 27 militars i 3 autobombes al dispositiu d'extinció.

El de Tasarte no és l'únic incendi forestal que preocupa a les illes. El Cabildo de Gran Canària va demanar als veïns de Tejeda, que es troben prop del Roque Bentayga, on es va declarar un altre incendi, que es preparessin i seguissin les instruccions dels serveis d'emergència, davant la possibilitat que s'hagués de procedir al seu desallotjament.



Problemes als aeroports

Les condicions climatològiques a l'arxipèlag van obligar a suspendre o restringir de nou l'activitat a algunes de les infraestructures aeroportuàries, com ja va succeir dissabte. L'aeroport de Lanzarote va interompte les seves activitats a causa del fort vent i la calitja, segons Aena, que va indicar que el trànsit aeri que es dirigia als aeroports canaris seria desviat a altres aeròdroms com els marroquins. Tenerife Sud va operar amb restriccions en el nombre d'arribades, mentre que l'aeroport de Gran Canària va tornar a quedar inoperatiu.

Addicionalment, les aerolínies estan tenint problemes per a trobar hotels on allotjar als passatgers els vols dels quals van estar cancel·lats, ja que durant aquest cap de setmana de carnestoltes els hotels van estar al màxim de la seva capacitat i als passatgers d'ahir se sumen els dels vols cancel·lats dissabte.

També a causa de les condicions climàtiques, es va haver de suspendre la programació del carnestoltes ahir a Gran Canària i altres localitats.

Els avisos de nivell groc i taronja per vent i la calitja en diverses illes de Canàries es mantindran almenys fins avui a la tarda, segons preveu de l'Aemet. El president de Canàries, Ángel Víctor Torres va destacar ahir que no es recorden fenòmens climatològics adversos similars des de fa 40 anys i va avisar que un cop es restableixi la normalitat, es tornarà a treballar per extingir els incendis.