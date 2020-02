Governs i empreses es conjuren perquè Barcelona sigui capital tecnològica

Les administracions públiques, empreses i emprenedors es van conjurar ahir per confirmar Barcelona com a «capital mundial del sector digital i la tecnologia» durant la setmana en què s'havia de celebrar el Mobile World Congress (MWC) i el 4YFN. El president de la Generalitat, Quim Torra; el tinent d'alcalde de la ciutat, Jaume Collboni; i la secretària d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, Carme Artigas, van obrir el Mobile Networking Lunch, que tradicionalment serveix de tret de sortida del Mobile i que s'ha mantingut aquest any com arrencada de les jornades d'emprenedors Tech Spirit Barcelona, que va reunir al Mercat de la Boqueria 300 persones de l'ecosistema digital.

El CEO de Mobile World Capital Barcelona, Carles Grau, va assegurar que l'esdeveniment d'emprenedors serà una «setmana màgica» que «no vol ser un substitut del Mobile i que és una resposta excepcional per a una situació excepcional, que permetrà preparar la millor edició del MWC de la història el 2021».

El president de la Generalitat, Quim Torra, va subratllar que hi ha «un esperit Barcelona, com a símbol de cultura, de llibertat, de talent, de tirar endavant», i en aquest punt va recordar que a la mateixa Rambla, a pocs metres de la Boqueria, hi ha el Gran Teatre de Liceu, que «també va patir un desgraciat incendi i que va saber sobreposar-se, renéixer i esdevenir una de les capitals operístiques del món, gràcies a l'esforç de tots, perquè quan hi ha en joc un projecte de país tot el país es posa al darrera».

Torra també va assenyalar que «en aquests dies i setmanes tan complicats (amb la suspensió finalment del Mobile World Congress i del 4YFN), tots han estat al lloc que els tocava, però sobretot, s'ha produït l'esforç dels emprenedors d'aquest país, la Fira i els empresaris per tirar endavant».

El president català va afegir que «no és casual que per tercer any consecutiu el Financial Times hagi designat Catalunya com la millor regió de sud d'Europa per invertir en el període 2020-2022» o que les TIC aportin 15.000 milions d'euros al PIB català. El president va lloar que el sector de la tecnologia doni feina a15.000 treballadors al conjunt del territori, dades que considera que demostren «la potència del sector tecnològic català, perquè Catalunya serà digital o no serà».

D'altra banda, Quim Torra va expressar el seu convenciment que la xifra prevista d'uns 5.000 participants al MWC se superarà i que «totes les xarxes d'intercanvi tiraran endavant».

Per la seva banda, la secretària d'Estat Carme Artigas va transmetre «el suport de Govern espanyol a Barcelona per la seva iniciativa, pel seu esperit emprenedor, i pel seu lideratge en ser la capital mundial de la mobilitat».

Artigas va valorar el treball de la Fundació Mobile World Capital que ha organitzat «un espai distès de grans oportunitats per compartir experiències i coneixements», i va assegurar que el Tech Spirit Barcelona és «un clar exemple del que és necessari per impulsar l'àmbit tecnològic: la col·laboració entre els diferents agents i les administracions públiques».

Per a la secretària d'Estat, tot i que aquest any una «eventualitat» (la por al coronavirus) ha deixat Barcelona sense el MWC, «el Mobile potser podrà ocasionalment parar un any però el desenvolupament tecnològic i la innovació no s'aturen».