Marta Pascal deixa l'escó al Senat

L'excoordinadora del PDECAT Marta Pascal deixarà l'escó al Senat després del pròxim ple. Segons ha explicat en una entrevista a 'TV3', Pascal ja va comunicar diumenge la seva decisió al president de la formació, David Bonvehí, i aquest dilluns ho ha fet amb Artur Mas, Carles Puigdemont i Josep Lluís Cleries, que exerceix de portaveu a la cambra alta. "Crec que faig el que toca", ha manifestat Pascal, que ha dit que pren aquesta decisió "per voluntat pròpia" i seguint la seva "coherència i principis". Amb tot, ha dit que, per ara, no té sobre la taula desvincular-se de la formació. Pascal, que va ser elegida senadora per designació autonòmica, encara exercirà com a senadora en el pròxim ple per a no deixar el grup amb "un efectiu menys".

L'excoordinadora ha admès que mentre ella vivia les diferències de posicionament com a "pluralitat", internament s'ha vist com a "dissidència". "No puc seguir posant veu al meu escó com a JxCat al Senat quan tinc aquesta discrepància", ha argumentat. Pascal ha explicat que diumenge va tenir una conversa "llarga" amb Bonvehí i que aquest dilluns al matí, per missatge, també ho ha fet saber a Mas, Puigdemont i Cleries. De fet, Pascal ja va traslladar a Puigdemont, en la trobada de la setmana passada a Waterloo, que "hi donava voltes".

"Per mi la política és més que un càrrec institucional", ha defensat l'encara senadora, que diu que no es veu en cap altra tradició política. En ple procés d'endreça de l'espai postconvergent, Pascal defensa un "sobiranisme pragmàtic" i "tranquil". "Quan veig que el nostre company de viatge és més la CUP que forces polítiques que puguin defensar un espai social liberal, em preocupo", ha dit Pascal, que tem estar al costat d'aquells que "volen pujar impostos" o que "aproven el decret de concertada que posa en perill l'elecció dels pares". "Si existís un PNB a Catalunya, jo el votaria", ha resumit Pascal, que creu que aquest "ha de ser el camí".

Pascal també ha demanat que ningú busqui treure "rèdit electoral" de la taula de diàleg que ha de constituir-se dimecres entre governs. Ha dit que hi té "moltes esperances dipositades", tot i que creu que d'aquesta primera trobada no se n'aconseguirà "res concret".