Pànic a Itàlia per 3 morts i 132 contagiats pel virus de Wuhan

La xifra de contagiats pel virus de Wuhan a quatre regions del nord d'Itàlia es va elevar a 132, després d'haver fet prop de 3.000 anàlisis a sospitosos de tenir la malaltia, va informar el cap de la Protecció Civil italiana, Angelo Borrelli. La majoria dels casos es registren a Llombardia, amb un total de 89, seguit dels 24 que hi ha censats a Vèneto (dos d'ells a la ciutat de Venècia, on s'han suspès els carnavals). Igualment, han augmentat a nou els contagiats a Piacenza, a la veïna regió de l'Emília-Romanya, mentre que s'han elevat a sis els positius al Piemont. Dos més, en aquest cas turistes xinesos, van ser diagnosticats fa uns dies al Lazio. Protecció civil va confirmar la mort de tres persones per aquesta malaltia, una a Vèneto i dos a Llombardia.

Del total de contagiats, «54 es troben ingressats als hospitals, 26 a les unitats de cures intensives i 29 en aïllament domiciliari», va explicar Borrelli en una breu compareixença davant els mitjans per actualitzar les dades. La regió de Llombardia va anunciar a més el tancament durant la setmana que ve de totes les escoles, universitats i la suspensió d'esdeveniments públics i activitats de caràcter comercial en la que és la zona més rica de país.



Origen desconegut

Borrelli va explicar que encara no s'ha aconseguit localitzar qui o els qui són l'anomenat «pacient zero» que han estès el virus, de manera que «és difícil preveure quina serà la difusió». Pel que sembla, s'analitza la possibilitat que l'origen dels contagis sigui un italià de 38 anys que en un primer moment es va creure que s'havia infectat en sopar amb un amic que va estar a la Xina i va tornar d'aquest país el 21 de gener. No obstant això, el viceministre de Sanitat, Pierpaolo Sileri, va confirmar que el presumpte «pacient zero» que hauria encomanat el seu amic després de tornar de la Xina mai va tenir el virus.

A Espanya, el Ministeri de Sanitat va afirmar que el país està lliure del virus i que actualment no hi ha «cap cas» en investigació, tot i que va admetre que la situació a Itàlia «preocupa». «A Espa-nya ni hi ha virus, ni s'està transmetent, ni tenim cap cas», va assegurar el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón. Tot i això, el diari El Correo va informar que hi ha dos casos sospitosos a Bilbao.

En aquest sentit, va destacar que han de valorar si el risc de transmissió a Itàlia existeix. «Això no ho podrem valorar fins que Itàlia no ens doni informació detallada. Estan comunicant tot el que poden, sabent que els seus recursos estan destinats a controlar la transmissió», va explicar.

Per part seva, Corea de Sud va elevar la seva escala d'alerta per malalties contagioses al màxim nivell davant l'augment de contagis del virus, del qual s'han reportat 169 nous casos i cinc morts i que ja ha afectat 602 persones al país asiàtic. L'Executiu sud-coreà ha decidit activar l'alerta roja després que el nombre de contagis s'hagi multiplicat per 20 en els últims cinc dies, especialment a través del focus infecciós en què s'ha convertit la seu de la secta religiosa Shincheonji a la ciutat de Daegu.

Entre els 169 nous casos, la majoria de nou al voltant de Daegu, s'han registrat els pacients més joves fins a la data a Corea de Sud, un nen de 4 anys que resideix precisament en aquesta ciutat, i un altre de sol 16 mesos a la localitat de Gimpo (oest de Seül).



Augmenten els morts a l'Iran

Paral·lelament, el Ministeri de Salut de l'Iran va anunciar que la xifra de morts ha augmentat a vuit i la de contagiats a 43 i que les escoles i universitats han estat tancades a deu províncies. El portaveu de Salut, Kianush Yahanpur, va explicar que entre els casos revisats des de dissabte s'han identificat altres quinze persones contagiades, set d'elles a Qom, quatre a Teheran, dos a Gilan, una a Markazi i una Mazandaran. D'aquestes persones contagiades, tres persones més han perdut la vida.