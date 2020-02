Pedro Sánchez assegura que el PSOE apostarà com ningú pel «retrobament» a Catalunya

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, va assegurar ahir que el seu partit apostarà més que ningú per portar l'«agenda de la retrobada» a Catalunya a partir del diàleg amb la Generalitat que s'iniciarà aquesta setmana.

«Si algú creu en aquest diàleg és el Partit Socialista», va sostenir el president del Govern central, que va subratllar el «compromís constitucional» de la seva organització i la seva adhesió a la totalitat del contingut de la Carta Magna, a diferència d'una dreta que, segons la seva opinió, vol reduir-la a un «155 setmanal». Un article amb la protecció del qual un Govern, sota el control del Senat, pot adoptar mesures d'intervenció d'una autonomia davant d'incompliments manifestos i atemptats a l'interès general i que és el que preconitza, segons Sánchez, el «tripartit de l'Apocalipsi», terme en el qual enquadra PP, Ciutadans i Vox.

En l'acte de proclamació de Gonzalo Caballero com a candidat a la presidència de la Xunta per a les eleccions del pròxim 5 d'abril, el president del Govern espanyol va apel·lar a aquesta capacitat de diàleg dels socialistes per donar suport al seu aspirant, a qui li va encomanar contribuir «a un país en concòrdia, convivència i igualtat».

Aquests pilars no poden ser garantits -va recalcar- per l'actual president gallec, Alberto Núñez Feijóo, referent d'un PP les sigles del qual encara signifiquen a tot l'Estat «corrupció, retrocés social i confrontació territorial», en paraules de Sánchez. Per aquest motiu, Sánchez va ironitzar que l'actual president gallec «amaga» la seva pertinença a aquest partit i va manifestar que «l'onada del canvi ha arribat» també a aquest territori i portarà Caballero a rellevar-lo així que se celebrin els comicis autonòmics.

El candidat socialista ofereix, segons l'opinió de Sánchez, una alternativa d'«exemplaritat» davant de la «corrupció» dels populars i de «diàleg territorial» davant la «confrontació» deslleial de la qual han fet gala el PP i els seus dirigents en els últims mesos.

El president del Govern central va traslladar que, quan hi ha «molt soroll a l'ambient», és perquè «sempre hi ha la dreta al capdavant de l'oposició», tal com va passar anteriorment el 1993 i 2004, moments que va definir com els de més «crispació» política de la història de la democràcia.

«Si volen crispar, que crispin», va replicar Sánchez, que va defensar que al PSOE han de seguir desenvolupant l'agenda d'un Govern que «funciona a ple rendiment i a plena entesa» tot i els atacs que rep, tal com demostren -va citar- mesures com la pujada del salari mínim interprofessional, la revaloració de les pensions o l'inici dels tràmits per aprovar una llei d'eutanàsia.

Entre els compromisos per complir va esmentar alguns especialment relacionats amb Galícia, com l'aprovació d'un estatut per als consumidors electrointensius o reformes per a un «nou marc de relacions laborals» que asseguri els drets dels treballadors. Sánchez no va dubtar en la seva intenció d'emprendre aquest camí independentment de la posició d'una dreta a la qual li va recriminar que «s'ha aliat amb aquells que volen tornar a una Espanya a la qual no tornarem».