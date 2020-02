Pere Aragonès diu que la figura del mediador no és garantia de complir els acords

El vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, considera que la presència a la propera taula de diàleg d'un mediador «no és garantia que l'acord es dugui a terme». Aragonès va fer aquesta reflexió en una entrevista a El Punt Avui que es publicava ahir, tres dies abans que es reuneixi per primera vegada, dimecres a Madrid, la taula de diàleg entre el Govern central i la Generalitat de Catalu-nya.

El dirigent republicà era preguntat en l'entrevista per la figura del mediador, que el soci del govern d'ERC, JxCat, considera imprescindible a la taula. Per la seva banda, Aragonès es pregunta si l'absència del mediador a la taula «és condició per deixar la bandera del diàleg en mans del govern de l'Estat».

«Nosaltres creiem -va afegir el dirigent republicà- que cal aprofitar l'oportunitat d'aquesta taula de negociació amb l'Estat. I si s'aconsegueix una figura com aquesta, perfecte! Però no desaprofitem l'oportunitat». La figura del mediador, diu Aragonès, «no és el mecanisme de garantia que allò que s'acordi es dugui a terme». Aragonès afirmava que «la garantia dels acords ens l'hem de guanyar amb la nostra força».

El vicepresident de la Generalitat afirmava a l'entrevista que la seva formació va a la taula de diàleg sense una data límit per arribar a acords perquè això implica «posar-se més pressió a sobre» de manera innecessària i, en ocasions, va recordar, «s'ha arribat a aquesta data límit sense la força que hauríem d'haver tingut».