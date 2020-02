Els Pujol van facturar a la fundació CATmón per un patrocini desconegut

L'associació Serviol de la família Pujol va facturar a la fundació CATmón, vinculada a l'extinta CDC, 4.000 euros per un patrocini la finalitat del qual «es desconeix» i de la qual la família de l'expresident de la Generalitat «va tenir el control», segons la Guàrdia Civil. Així ho sosté l'institut armat en un informe arran de la documentació confiscada en els registres a les seus de CATmón i d'Igman el maig del 2018, en el marc de la suposada adjudicació irregular de subvencions de la Diputació de Barcelona a entitats afins a CDC.

Entre la documentació intervinguda figura una factura de Serviol a CATmón per import de 4.000 euros, així com un grup de set correus entre les dues entitats que van tenir lloc entre el 28 de setembre i el 8 de novembre de 2016.

D'altra banda, Jordi Pujol Ferrusola va enviar recentment al titular de Jutjat d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional un escrit en el qual sol·licita personar-se en l'anomenat cas Villarejo com a acusació particular per la seva condició de víctima, segons va avançar ahir el diari El Mundo.