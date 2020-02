Un bagenc passa un dia atrapat a les Canàries per la tempesta de pols

La pertorbació de vent huracanat i quantitats importants de pols sahariana que castiga les illes Canàries des de dissabte va atrapar diumenge el navassenc Isaac Guilà, que no va poder tornar a Catalunya fins ahir al vespre.

Guilà, que era a Fuerteventura en una escapada de cap de setmana, va explicar a aquest diari que els avions no podien aterrar a l'illa per les males condicions meteorològiques, i que per això van cancel·lar-se els vols. «Encara hi ha poca visibilitat», va assegurar.

El Cabildo de Fuerteventura va informar ahir que l'aeroport i els ports de l'illa operen «amb normalitat» des d'ahir matí, després que el Govern de Canàries activés la situació d'alerta per vents i calitja el dissabte, 22 de febrer, i un dia més tard Aena s'activés el Protocol RATE per a tota Canàries.

Pel que fa a les línies marítimes que operen des Fuerteventura amb altres illes també ho feien ahir «amb total normalitat des d'aquest matí», ja que la millora en les condicions de vent i la mar va possibilitar la represa de les operacions.

L'episodi de calitja «poc comú» viscut aquest cap de setmana a Canàries està remetent, segons va explicar a Europa Press el delegat territorial a Canàries de l'Agència Espanyola de Meteorologia (AEMET), Jesús Agüera, que va avançar que «és probable que la situació torni a la normalitat aquest dimecres».

«Dissabte i diumenge va ser el pitjor, amb ratxes per sobre dels 70 quilòmetres l'hora (km / h) a les zones occidentals», va afirmar Agüera.

A més, va avançar que probablement es farà un estudi d'aquest episodi, que va qualificar de «molt poc comú» ja que, tot i que els models de predicció van vaticinar divendres passat aquest episodi de calitja, no s'esperava «tanta reducció de visibilitat», que a l'aeroport de Gran Canària «va ser en algun moment de només 400 metres». «Són fenòmens inhabituals», va afirmar.

Sobre la situació actual, va indicar que encara persisteix la falta de visibilitat per sota dels 3.500 metres, tot i que tendirà a remetre a partir de la segona meitat del dia, va fer al·lusió a la presència de vent de sud-est, més intens a l'est de l'arxipèlag, amb ratxes que podrien superar els 90 quilòmetres per hora als vessants oest de Lanzarote i Fuerteventura.