El cap de la Guàrdia Civil diu que Laplana no va fer res per allunyar els concentrats

El tinent de la Guàrdia Civil que comandava la comitiva judicial el 20-S a la Conselleria d'Economia va assegurar ahir que la intendent dels Mossos Teresa Laplana va dir que no faria res per allunyar els concentrats de davant l'edifici perquè no hi veia cap problema d'ordre públic.

Això va sorprendre'l, i va demanar, per segon cop, als seus superiors que reiteressin la petició de suport a les unitats d'ordre públic de la policia catalana. Aquest comandament també va criticar que ni Laplana, ni els caps de mediació i ordre públic dels Mossos no proposessin cap via per entrar i sortir de l'edifici i que tampoc recriminessin a Jordi Sànchez les seves propostes.

Aquest comandament coordinava la detenció d'un terç dels arrestats aquell dia i els escorcolls als seus domicilis i despatxos, sobretot a la conselleria d'Economia. Quan va veure que s'anava acumulant gent a l'exterior del departament, va demanar a Laplana, de qui va dir que no va notar que estigués malalta, que ordenés fer enretirar els concentrats. Per sorpresa seva, va dir, Laplana va dir que no s'estaven produint desordres públics i per tant no demanaria cap actuació d'antiavalots. El tinent va demanar l'actuació a través dels canals oficials dels seus superiors jeràrquics.

Poc després, cap a 2/4 d'11 del matí, va explicar a Laplana que hi havia armes als vehicles policials i gent damunt i per això va demanar un perímetre de seguretat al seu voltant. També és quan es va començar a gestionar l'arribada dels detinguts.