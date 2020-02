Cau una xarxa que traficava amb medicaments per a la disfunció erèctil sense control sanitari

La Guàrdia Civil, la Policia Nacional i l'Agència Tributària han detingut 47 persones arreu de l'Estat per la importació, manipulació i venda de medicaments sense control sanitari, principalment per a la disfunció erèctil. Portaven des de Malàisia grans quantitats de fàrmacs i els feien passar per aliments naturals. Hi ha detinguts a 15 demarcacions, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. El cap del grup ha estat arrestat a Dubai, on s'amagava amb tres ordres internacionals de detenció en vigor. S'han fet 12 registres domiciliaris, 55 inspeccions en locals de venda i s'han bloquejat 59 pàgines web i 39 comptes bancaris. Els productes, un cop manipulats, es venien en locals com gimnasos, herbolaris, 'sex-shops' o a través d'internet.

La investigació va començar fa més d'un any a través d'una denúncia anònima. A partir de llavors es van començar a seguir diferents enviaments duaners procedents de Malàisia. En concret, aquest grup importava fàrmacs en grans quantitats sempre declarant-los com a complements alimentaris i plantes naturals. Els venia després com a vigoritzants 100% naturals, però en realitat eren medicaments com el Tadalafil i el Sildenafil, vasodilatadors destinats al tractament de la disfunció erèctil.

En aquest operatiu han participat més de 400 agents dels tres cossos, coordinats pel jutjat d'instrucció número 8 d'Alacant. Les detencions es van produir per delictes contra la salut pública, pertinença a organització criminal, estafa, contraban i blanqueig de capitals.