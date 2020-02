Confirmat el primer cas de coronavirus a Catalunya

Trasllat d'un possible cas de coronavirus, no necessàriament el que ha donat positiu, al barri de Gràcia aquest dimarts a les 13.42 h.

Trasllat d'un possible cas de coronavirus, no necessàriament el que ha donat positiu, al barri de Gràcia aquest dimarts a les 13.42 h. | Pep Fornés

El Departament de Salut ha confirmat aquest dimarts el primer cas de coronavirus a Catalunya.

La dona infectada pel coronavirus detectada a Barcelona és una italiana de 36 anys resident a la capital catalana, segons ha explicat des de Madrid la consellera de Salut, Alba Vergés, abans de participar en la reunió del Consell Interterritorial de Salut. Va viatjar fa uns dies al nord d'Itàlia i ella mateixa va acudir a l'Hospital Clínic amb símptomes lleus. Vergés ha explicat que es troba bé. Ara s'està analitzant el seu entorn. La consellera ha destacat que els protocols han funcionat bé.



Màxima protecció

Aquest matí de dimarts veïns del barri de Gràcia a Barcelona han estat testimonis de l'operativa del SEM per transportar persones sospitoses infectades pel coronavirus. Els veïns han explicat que el personal d'emergències mèdiques han près mesures com ara l'ús de les mascaretes, ulleres, guants i protecció pels peus, per tal d'evitar posibles contagis. Com es pot veure en la foto que acompanya aquetsa notícia.