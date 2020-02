El coronavirus s'expandeix i l'OMS ja aconsella preparar-se per a una pandèmia

El nombre de contagis pel coronavirus continua creixent a Corea del Sud, l'Iran i Itàlia, mentre l'Organització Mundial de la Salut va assegurar ahir que encara que en aquest moment no es pugui parlar de pandèmia, sí que «és moment per preparar-se».

Corea del Sud, amb 800 contagiats i vuit morts, és el segon lloc més afectat després de la Xina, mentre que a l'Iran ja hi ha 12 morts i 64 afectats; a Itàlia hi ha comptabilitzats més de 224 contagis i el nombre de morts ascendia anit a sis. L'expansió del coronavirus fora de la Xina i la intensitat de l'epidèmia a Itàlia, una de les grans economies europees, va castigar ahir les borses de tot el món, especialment a la de Milà, ha enfonsat el preu del petroli, i ha desplaçat la inversió cap a actius refugi com l'or o el deute sobirà de països sanejats.

Les xifres de contagis fora de la Xina, que compta ja 77.150 afectats i 2.592 morts de la Xina, són encara baixes en altres països però preocupen l'OMS, que ha anunciat que enviarà missions científiques a Itàlia i l'Iran amb la intenció d'ajudar les seves autoritats a posar en marxa les mesures de contenció necessàries. Fa dues setmanes que una missió de l'OMS va arribar a la Xina per a estudiar l'epidèmia i avaluar les mesures preses pel gegant asiàtic.

Ahir, el cap de la missió, l'epidemiòleg canadenc Bruce Aylward va oferir una valoració positiva de l'actuació: «No hi ha dubtes que l'actitud de la Xina davant la ràpida propagació d'aquest nou patogen respiratori ha canviat el rumb del que era, i continua sent, una epidèmia que s'expandia ràpidament i que era mortal». «Són probablement les mesures de contenció de malaltia més ambicioses, àgils i agressives de la història», va afegir. Aylward va intentar dissipar els dubtes sobre la fiabilitat de les dades oficials ofertes per la Xina: «Sobre el terreny hi ha moltes estadístiques i dades que donen suport a la baixada (de nous casos). Estan caient per les accions que s'han dut a terme».

Un dia abans, el president xinès, Xi Jinping, havia declarat que l'epidèmia de coronavirus és la crisi de salut més greu que ha viscut el país des de la fundació de la República Popular el 1949.

Aylward demana posar fi a les restriccions de transport i comerç que alguns països han establert amb la Xina: «És el país amb més experiència del món contra aquesta malaltia [...]. Si els països posen barreres davant la Xina, solament posaran en risc la capacitat de tots de solucionar-ho».

Davant la falta de vacuna, l'aïllament ha estat fins ara el mitjà més recurrent i expeditiu de frenar el contagi. A Itàlia, des del diumenge hi ha en quarantena onze comunitats, deu a Llombardia i una al Vèneto, la qual cosa afecta prop de 50.000 persones. És l'anomenada «zona vermella» d'Itàlia, on s'han produït els dos brots de contagi i a la qual han arribat centenars d'agents de les forces de l'ordre per vigilar les vies d'accés; la violació d'aquest decret suposaria multes i fins a tres mesos de presó. La por al contagi provoca també reaccions dels països veïns. Àustria va suspendre diverses hores el trànsit ferroviari amb Itàlia per l'avís que uns viatgers es trobaven malament. La CE va sortir-ne al pas: no recomanem als estats membres el tancament de les fronteres per evitar la propagació del coronavirus, va dir el portaveu comunitari d'Interior, Adalbert Jahnz.

«Quan parlem de mesures, incloent controls fronterers, aquestes haurien de basar-se en una avaluació del risc creïble i proves científiques, haurien de ser proporcionades i ser preses en coordinació amb uns altres» va dir en una roda de premsa el comissari europeu de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic.

Mentrestant, l'Iran va quedar ahir aïllat en decidir els seus veïns (Turquia, el Pakistan, l'Afganistan, l'Iraq i Armènia) tancar les fronteres per la por a la propagació del coronavirus, mentre que altres països de la regió com Kuwait, Oman, Jordània i l'Aràbia Saudita han pres mesures per impedir l'arribada de persones procedents de la República Islàmica.

A Itàlia, a causa del coronavirus han suspès totes les fires, esdeveniments, manifestacions culturals i esportives i tancat museus, escoles i universitats a les regions de Piemont, Llombardia, Vèneto i l'Emília-Romanya. S'ha suspès fins i tot el carnestoltes de Venècia i algunes desfilades de la setmana de la moda de Milà s'han celebrat a porta tancada.

El mal per a l'economia es mesura cada dia en la baixada del petroli i la pujada de l'or, valor refugi. La Borsa de Valors de Londres va tancar ahir amb pèrdues generalitzades, amb una reculada del 3,34%, influïda per les pors entre els inversors a una pandèmia global del coronavirus. La incertesa per l'abast que pot tenir la malaltia a Itàlia penalitza també l'economia de les regions de Llombardia i Vènet, que representen un terç del PIB del país, i el bloqueig de la productivitat en aquestes zones pot portar al país a una recessió, segons ha explicat l'economista Andrea Giuricin, exconsultor del Banc Mundial.