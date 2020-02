El PSOE no aclareix si la proposta compleix el pacte

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, va assegurar ahir que la delegació del Govern central en la taula de diàleg sobre el conflicte català compleix el pacte amb ERC, però no va aclarir si passa el mateix amb la representació de la Generalitat, que inclou membres que no són al Govern.

En roda de premsa en acabar l'Executiva Federal i a la pregunta de com valora el partit la primera proposta de la Generalitat de col·locar a la taula exiliats o empresonats, Narbona no va voler valorar «una cosa per a la qual encara hi ha marge fins que quedi resolt».

Malgrat les reiterades preguntes dels periodistes, Narbona va afirmar que l'Executiva del PSOE no ha entrat a valorar la delegació catalana perquè això «correspon al president», i va apuntar que queden encara «dos dies» per saber quina és la composició final de la taula per part del Govern. «Deixem que arribi el moment de la celebració de la taula i vegem com és finalment aquesta composició», va dir.

Narbona va dir que «confia plenament» en el lideratge del president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, i va avançar que la taula tractarà en principi assumptes fàcils per abordar més endavant altres temes complexos i ha fiat a llarg termini, fins i tot més enllà de la legislatura, la consecució «d'acords satisfactoris». La presidenta del PSOE va admetre que el procés serà «dilatat en el temps però val la pena», i va remarcar que «només els socialistes» estan en condicions de liderar-lo.