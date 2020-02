Sectors de l'antiga CiU preparen una alternativa electoral catalanista

Sectors vinculats a l'antiga CiU, conjuntament amb perfils independents procedents de la societat civil, s'estan reorganitzant per intentar presentar una proposta electoral a Catalunya que aglutini el catalanisme moderat.

Entre dissabte i ahir s'han produït dos moviments que poden facilitar, en les properes setmanes, la configuració d'una alternativa catalanista, que no pretén, segons recalquen fonts promotores de la iniciativa, «ressuscitar» CiU, sinó rellançar un projecte «transversal que doni aixopluc a un electorat que ha quedat orfe» de representació des del començament del procés.

D'una banda, Units per Avançar, formació hereva de l'extinta Unió Democràtica de Catalunya i liderada per l'exconseller de CiU Ramon Espadaler, va acordar dissabte «aprofundir» en els contactes que manté amb El País de Demà, un col·lectiu de reflexió sorgit en unes jornades celebrades al Monestir de Poblet l'any passat i que propugna un sobiranisme legalista, allunyat de la via unilateral.

Entre els impulsors del col·lectiu de Poblet es troben representants de la societat civil, com l'empresari Antoni Garrell, però també cares conegudes de l'antiga Convergència, com l'exconseller Lluís Recoder, els exdiputats al Congrés Carles Campuzano i Jordi Xuclà o l'excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal.

Pascal, amb més presència mediàtica en les últimes setmanes arran de la publicació del seu llibre Perdre la por, en el qual advoca per un partit «gradualista» que aculli independentistes ja defensors del dret a decidir, va ser ahir la protagonista d'un altre dels moviments de peces que poden tenir conseqüències a curt termini sobre el tauler polític català.

Enfrontada a l'actual línia de JxCat –espai en el qual està integrat el PDeCAT–, marcada per l'expresident Carles Puigdemont, Pascal va anunciar que deixarà el seu escó al Senat, de manera que ja té les mans lliures si vol postular-se per al nou projecte.

En una carta adreçada al president del PDeCAT, David Bonvehí, i que ella mateixa va difondre públicament, Pascal argumenta que JxCat ha quedat «presonera d'un simbolisme estèril i d'una retòrica molt estrident». Malgrat que en declaracions a TV3 va dir que per ara no té intenció de desvincular-se del PDeCAT –«M'agradaria no haver de fer-ho», va puntualitzar, Pascal apareix com un dels noms de més pes dins del col·lectiu de Poblet, que decidirà al març si dóna suport a la creació d'una nova alternativa política.

Si l'adreça del PDeCAT –que encapçala Bonvehí i en la qual figuren diversos excol·laboradors de Pascal– no trenca amb la línia traçada per Puigdemont i el seu entorn, «és probable» que es concreti una nova opció electoral, segons fonts coneixedores de les converses entre «El País de Demà» i Units per Avancar.

Per poder presentar-se a les eleccions, el col·lectiu de Poblet podria buscar el suport d'Units per Avancar, partit ja constituït i el líder del qual, Ramon Espadaler, és diputat al Parlament integrat en el grup de PSC, ja que en els comicis del 21 de desembre del 2017 es va presentar en les llistes socialistes. Les converses que mantenen El País de Demà i Units per Avancar, segons les fonts consultades, han servit per constatar punts de coincidència en els seus models socioeconòmics i també diferències, però «no insalvables», pel que fa a l'horitzó nacional.

Aquests contactes discorren en paral·lel a altres moviments. És el que pretenen dues organitzacions extraparlamentàries més: la Lliga Democràtica –liderada per la politòloga Astrid Barrio i l'exlíder de Societat Civil Catalana Josep Ramon Bosch– i Lliures, un partit impulsat per l'exconseller de CDC Antoni Fernández Teixidó i l'exdiputat d'Unió Roger Montañola.