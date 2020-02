La dona de l'italià afectat de coronavirus a Tenerife també dona positiu i esdevé el cinquè cas confirmat a l'Estat

La dona del turista italià afectat de coronavirus a Tenerife també ha donat positiu a les proves per detectar la infecció, segons ha informat el govern de les Illes Canàries. Es tracta del cinquè cas de la malaltia confirmat a l'Estat, després dels dos que hi ha hagut en aquest arxipèlag, el primer dels quals ja donat d'alta, el que hi ha hagut a Mallorca, també ja superat, i l'anunciat aquest migdia pel Departament de Salut a Catalunya. Pel que fa al matrimoni italià de vacances a Tenerife, el Departament de Salut canari ha informat que ambdós pacients es troben "en bon estat". Estan aïllat a l'Hospital Universitari Nuestra Señora de la Candelaria, a l'espera del resultat del segon anàlisi que es fa a Madrid tal com marca el protocol.

En paral·lel, la Direcció General de Salut Pública de les Canàries ha ordenat el control sanitari de tots els hostes del mateix hotel on s'allotjaven els pacients afectats. S'ha activat un dispositiu de sanitaris a l'establiment, conformat per personal mèdic, d'infermeria i de psicologia.

El protocol d'aquest nou cas "importat" de Covid-19 es va activar ahir després que es confirmés la infecció del turista italià de vacances al sud de Tenerife.