Vilalta demana no buscar «excuses» per negociar

? La portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va defensar ahir la composició de la taula de negociació entre governs, i en concret que a la part catalana hagi consellers i també representants dels partits, i va demanar que «no hi hagi vetos» i que «no es busquin excuses» per començar a negociar.

En la roda de premsa posterior a la reunió de la comissió permanent d'ERC, la portaveu va explicar que els membres de la part catalana han estat proposats amb criteris de «representativitat, legitimitat, inclusivitat i capacitat per generar consensos».

Vilalta va subratllar que, un cop el Govern designi oficialment demà en la reunió setmanal als membres de la part catalana, tots ells actuaran en representació del govern català, encara que només alguns d'ells siguin consellers.

La portaveu republicana va recordar que en l'acord d'investidura PSOE-ERC es contemplava que cada part designaria els seus negociadors, de manera que espera que «no hi hagi vetos», perquè la delegació catalana tampoc els formularà, amb independència de qui acabin sent els integrants de la part estatal.

Per la seva banda, la portaveu del PSC al Parlament, Eva Granados, va afirmar que està «decebuda» per una composició de la delegació catalana, que considera que està més pensada per acontentar les diferents famílies de l'independentisme que per a l'interès general.