Weinstein s'enfronta a un màxim de 29 anys de presó per dos delictes sexuals

El productor de cinema Harvey Weinstein s'enfronta a un màxim de 29 anys de presó després que un jurat el trobés ahir culpable dels delictes d'acte sexual criminal i violació en tercer grau, i l'absolgués de dos de més greus, d'agressió sexual «depredadora», i violació en primer grau, en un judici simbòlic per al moviment #MeToo.

Quan falta que el jutge James Burke dicti la condemna el pròxim 11 de març, Weinstein, que va sortir de la sala custodiat pels agutzils en direcció a la presó però no emmanillat, s'enfronta així a un mínim de 5 anys i un màxim de 25 per un acte sexual criminal, per practicar sexe oral per força a l'assistent de producció Mimi Haley en un hotel de Nova York l'any 2006.

El segon càrrec del qual ha estat declarat culpable és una violació en tercer grau a l'aspirant a actriu Jessica Mann que va tenir lloc el 2013, un delicte que implica un màxim de 4 anys i és menys greu que el de violació en primer grau ja que, si bé implica que no va haver-hi consentiment, també implica que no va haver-hi un component de força.

El jurat popular ha decidit absoldre Weinstein dels dos càrrecs més greus dels cinc que se li imputaven, els d'agressió sexual «depredadora», que establien un patró de comportament amb l'agreujant de la suposada violació a l'actriu Annabella Sciorra fa gairebé 30 anys, i també l'ha absolt de la violació en primer grau de Mann.

Després de conèixer-se el veredicte, la Fiscalia va demanar que el jutge consideri les penes màximes dels dos delictes per a la sentència de Weinstein mentre que la seva defensa va argumentar en contra del seu ingrés immediat a la presó tot remetent-se als seus problemes mèdics i al seu bon comportament durant el procés, que va començar el passat 6 de gener amb la selecció del jurat.