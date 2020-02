Budó defensa que la delegació catalana és la «més efectiva» per encarar la taula de diàleg

La consellera de la Presidència i portaveu del Govern, Meritxell Budó, va defensar ahir que la delegació de la Generalitat que s'asseurà aquesta tarda, a partir de 2/4 de 5, a la taula de diàleg convocada a la Moncloa, que inclou dirigents de JxCat i ERC que no formen part del Govern, és la «més efectiva» per encarar aquesta negociació amb el Govern d'Espanya. Ho va dir en la roda de premsa posterior al Consell Executiu, després que el Govern hagi aprovat els nomenaments de la delegació, que encapçalarà el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, i els acompanyaran els consellers Jordi Puigneró i Alfred Bosch, els diputats Elsa Artadi, Marta Vilalta i Josep Maria Jové, i l'ex-cap de gabinet de Torra i Carles Puigdemont, Josep Rius.

Budó va assenyalar que la decisió d'incloure persones externes al Govern ha estat un acord entre Torra i Aragonès, que han conclòs que «aquesta és la composició que pot anar millor a la part catalana», va respondre als periodistes que van preguntar pels motius d'aquest propòsit en una taula que s'havia acordat que seria entre governs.

«Per nosaltres, màxima confiança en aquests representants», va dir Budó, i va negar que el fet que hi hagi persones que no formen part del Govern canviï res ni fa que deixi de ser una taula entre governs, segons ella.

La portaveu de l'executiu català va sostenir que Torra i Aragonès han «volgut obrir el ventall de participants perquè vagi més enllà dels membres del Govern i incloure altres actors amb els quals aquesta negociació pot anar millor», perquè creu que també garanteix la màxima pluralitat i representativitat dels partits. Així mateix, va subratllar que aquesta delegació negociarà amb el Govern d'Espanya des de la unitat d'acció, malgrat les últimes discrepàncies entre JxCat i ERC: «Hi anem conjuntament a negociar una resolució al conflicte polític. No hi anem a fer dues negociacions en paral·lel».



Sense ordre del dia

Quan li van preguntar a Budó si s'ha consensuat un ordre del dia per a la reunió, va dir que ahir encara no hi havi un acord en aquest sentit, però que hi havia temps fins avui mateix a la tarda per treballar-hi. Budó, però, va asseguyrar que la delegació catalana portarà l'exercici del dret a l'autodeterminació, l'amnistia i també insistirà en la necessitat d'incloure un mediador com a garantia d'aquest diàleg.

Budó va afegir que la delegació catalana demanarà «el reconeixement de totes les parts en conflicte, inclosos presó i exili», després que JxCat hagi reiterat que el Govern ha de reconèixer Puigdemont.

Calvo treu importància

Per la seva banda, la vicepresidenta primera del Govern central, Carmen Calvo, va restar importància al perfil dels integrants de la taula de diàleg entre governs que ha designat la Generalitat: «l'important és asseure's», va dir, i va afegir que no és un requisit per al diàleg que les dues delegacions siguin «paritàries».

Des de les files de Podem, el vicepresident segon del Govern central, Pablo Iglesias, va afirmar que «cal ser respectuós amb les delegacions» que designi cada part i va incidir que en aquesta nova etapa l'important és la «capacitat d'empatia». Per la seva banda, La CUP-CC va avisar que la taula de diàleg no és més que «una fórmula per tirar la pilota endavant» que persegueix «tornar a l'estabilitat». «Es busca un reencaix a Espanya? Un model de finançament? Aquests no són els objectius que ens han portat a patir aquesta repressió», va reblar la diputada Maria Sirvent en roda de premsa.



Compareixença de Torra

El president de la Generalitat, Quim Torra, compareixerà davant els periodistes després de la taula de diàleg entre governs que encapçalarà juntament amb el president espanyol, Pedro Sánchez, segons va informar el Govern. Ho farà a la sala de premsa de Moncloa, un espai més gran que l'habitual per a les compareixences dels presidents autonòmics.