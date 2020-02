CaixaBank i Banc Sabadell defensen el trasllat de seus i neguen pressions polítiques

Els màxims responsables de Banc Sabadell i CaixaBank van defensar ahir al Parlament el trasllat de les seves seus socials fora de Catalunya per la «incertesa» del procés l'octubre de 2017 i van negar que aquests canvis fossin en el seu dia a causa de «pressions polítiques».

Per la comissió d'investigació de l'article 155 al Parlament van passar ahir el president del Sabadell, Josep Oliu, el de Caixabank, Jordi Gual, i el de la Fundació Bancària "la Caixa", Isidre Fainé, a més del director del Museu de Lleida, Josep Giralt, per donar la seva versió sobre les conseqüències de la intervenció de l'autonomia catalana. Oliu va assegurar que el trasllat de domicili social del Sabadell des de Catalunya a Alacant va ser una decisió «purament tècnica» i no política, una decisió «extraordinàriament difícil i lamentable». «Vam traslladar el domicili com a conseqüència d'una inquietud molt gran que hi havia entre dipositaris i clients del Sabadell des de feia mesos com a conseqüència del procés», va indicar.

Els responsables de les dues entitats bancàries van detallar les conseqüències econòmiques de la inestabilitat dels dies posteriors a l'1 d'octubre de 2017. En concret, Oliu va explicar que durant la primera setmana d'octubre el banc va perdre dipòsits per valor de 4.600 milions d'euros, principalment del sector privat, i dels quals un 57% corresponia a dipòsits a Catalunya. Amb el trasllat de la seu social, va explicar Oliu, van aconseguir «estabilitzar» la situació econòmica de l'entitat, ja que a final d'any va recuperar les seves pèrdues i va incrementar els seus dipòsits en 700 milions d'euros.

En el cas de Caixabank, segons va indicar Gual, els fluxos d'estalvi que van sortir del banc la primera setmana d'octubre es van elevar a 7.000 milions d'euros, tot i que «gràcies al canvi de seu ja que es van convocar eleccions» es van anar recuperant fins estabilitzar-se a finals de 2017. Oliu i Gual van allunyar també la possibilitat d'un retorn a Catalunya de les seves respectives seus socials: «encara no es donen les circumstàncies», va dir Oliu. Gual, per la seva banda, es va limitar a contestar que a la seva seu de València «estem molt bé».

Per la seva banda, el president de la Fundació Bancària La Caixa, el manresà Isidre Fainé, va justificar el trasllat de la seu d'aquesta entitat a Palma per recolzar CaixaBank davant la sortida de dipòsits, si bé va deixar clar que el patrimoni de la Fundació està desconsolidar i separat del banc. «Aquests temes de confiança s'han de matar ràpid o el problema es fa cada vegada més gran. Els estalvis són sagrats. No pots jugar amb els estalvis de la gent», va defensar el manresà. «De vegades cal prendre decisions difícils en moments difícils i és el que vam fer. D'alguna manera va ser suficient per frenar la sortida de dipòsits», va dir Fainé.