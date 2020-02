Els caps de la Brimo diuen que era impossible fer passadissos el 20-S a la seu d'Economia

Els dos màxims responsables de la Brimo dels Mossos el setembre del 2017, que van estar presents a l'escorcoll del departament d'Economia el 20-S, van assegurar ahir que era «impossible» complir certes ordres dels seus superiors per donar resposta als requeriments de la Guàrdia Civil. Així, van explicar que no va ser possible fer un perímetre de seguretat a la porta de la Conselleria ni al voltant dels cotxes policials, així com tampoc fer un passadís prou llarg i segur perquè entressin els detinguts o sortís la comitiva judicial. Tots dos van destacar que mai havien vist una concentració tant «densa» i multitudinària de persones.

L'exnúmero 2 de la Brimo va explicar que ell va arribar a Economia una mica més tard de les 11 del matí i que en aquells moments tenia uns 80 agents antiavalots disponibles per fer front a uns 2.000 concentrats, segons els seus càlculs. En tot cas, va explicar que tant el passadís del matí com el de la tarda era impossible fer-los prou amples perquè hi passés un cotxe.

Quan li van demanar que fes un passadís per poder entrar els detinguts va veure que era impossible fer-lo des de la porta d'Economia fins el Teatre Coliseum, a uns 90 metres de distància. El cap dels Mossos a Barcelona, el comissari Joan Portals, i el major Trapero li van insistir a ordenar-li des del Cecor i ell ho va haver d'intentar. No obstant això, es va fer impossible.

Cap a les 2 del migdia el van citar a una reunió dins de la seu del departament d'Economia amb la Guàrdia Civil. Pensava que seria per fer el passadís per a l'entrada dels detinguts, però va ser aleshores quan li van explicar que hi havia armes llargues dins dels cotxes policials aparcats davant la porta i completament rodejats. Tot i valorar-ho amb diversos comandaments, van acabar concloent que era «impossible apartar tota la gent que hi havia al voltant dels vehicles per fer-hi un perímetre de seguretat. Segons ell, haurien fet falta tanques de seguretat per mantenir la gent allunyada i no tenir els concentrats «a un pam» dels antiavalots.