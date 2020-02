El primer cas de coronavirus a Catalunya obliga a aïllar unes 25 persones a Barcelona

Una dona de 36 anys, de nacionalitat italiana però resident a Barcelona i que va viatjar entre els dies 12 i 22 d'aquest mes al nord d'Itàlia, és el primer cas de coronavirus confirmat a Catalunya i el sisè d'Espanya després que ahir al vespre se'n detectés un altre en un hospital de Castelló.

Segons va informar ahir en roda de premsa el secretari de Salut Pública de Catalunya, Joan Guix, la dona es va presentar dilluns a la nit a l'Hospital Clínic amb simptomatologia semblant a la grip i va dir que havia viatjat a la zona de Bèrgam i Milà, per la qual cosa se li va fer el test i cribratge epidemiològic i l'anàlisi que ha confirmat que està infectada de coronavirus. La seva simptomatologia és lleu i és un cas de baix risc de complicació.

Arran d'aquest cas, vint-i-cinc persones de l'entorn de la dona hauran d'estar en aïllament domiciliari durant 14 dies. Dos o tres cops al dia es monitoritzarà si tenen febre, i si presenten símptomes, llavors se'ls faran anàlisis més concretes. Guix va recordar que les persones aïllades són persones sanes.

Salut havia descartat fins ahir al matí deu casos sospitosos de coronavirus, i ahir n'estudiava uns set o vuit més, segons va explicar el secretari de Salut Pública, Joan Guix. També va indicar que a partir d'ara s'incorporaran nous criteris a l'hora d'activar el protocol. Fins ara, els criteris epidemiològics establerts eren haver estat a Wuhan o en contacte amb algú amb la malaltia, i els clínics eren les infeccions respiratòries greus o bé tenir tos, dolor a la gola o febre. Guix va dir que a partir d'ara s'afegeix com a criteri haver estat a Corea del Sur, Iran i les quatre regions italianes amb més casos, que són Llombardia, Piemont, Vèneto i Emília-Romanya. També s'incorpora el fet de tenir una infecció respiratòria de qualsevol tipus, encara que no sigui greu.

Salut va voler donar un missatge de tranquil·litat. Guix va indicar que «el 80% dels casos són lleus, només el 15% son greus i el 2% son crítics». Va destacar que el perfil de la malaltia és «força similar a la grip» i que l'objectiu en aquest moment és la «contenció». «La grip estacional és molt més greu. A Catalunya n'hem tingut 434 casos greus amb hospitalització i 41 morts. No banalitzem el Covid-19, però situem-lo en la magnitud que toca», va reblar.

En el mateix sentit la doctora Assumpta Ricard, gerent de processos integrals de salut del Servei Català de la Salut, va voler donar un «missatge de tranquil·litat» perquè el sistema està «preparat» i que el Departament de Salut actua com a «xarxa de transmissió» de les directrius que es van establint. Va destacar que els professionals s'han format recentement en «malalties altament transmissibles».



«Mesures d'higiene habituals»

Per contenir la infecció, cal respectar «mesures d'higiene habituals», va dir Guix, com «mocadors de paper, rentar-se les mans amb aigua i sabó, estornuts i tos al braç, no tapar-se la boca amb la mà, i mascareta només per casos clínics». Va explicar que el contagi requereix «un contacte estret» perquè es transporta en «gotetes de saliva».

Pel que fa al primer cas de coronavirus a Catalunya, Joan Guix i Assumpta Ricard van explicar que la dona està ingressada al Clínic, on li han fet les proves que han determinat el positiu, tot i que en la seva situació, si hi hagués una «pressió de pacients elevada» podrien enviar-la a casa seva en aïllament perquè «no té símptomes greus».