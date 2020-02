Sánchez i Torra s'asseuen a la taula de diàleg

La primera reunió de la taula de diàleg entre el govern espanyol i la Generalitat ja ha començat al Palau de la Moncloa aquest dimecres a la tarda. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i la resta de ministres que formen part de la delegació de l'Estat seuen amb la delegació catalana encapçalada pel president de la Generalitat, Quim Torra, a una taula rectangular estreta, allargada i de vidre a la Sala Tàpies, on el president espanyol rep les visites institucionals. Sánchez ha rebut Torra per separat després de l'arribada a peu de la resta de la delegació catalana.

Sánchez ha rebut els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró, les diputades Marta Vilalta i Elsa Artadi, el diputat i exnúmero dos d'Oriol Junqueras al departament d'Economia, Josep Maria Jové; i l'excap de gabinet de Carles Puigdemont, Josep Rius, acompanyat de la delegació del govern espanyol.

Posteriorment, ha arribat el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, que ha entrat a l'edifici a peu amb la resta. La vicepresidenta primera del govern espanyol, Carmen Calvo, i els ministres José Luis Ábalos, Salvador Illa, María Jesús Montero, Carolina Darias i Manuel Castells han entrat mentre que Sánchez ha esperat l'arribada de Torra amb qui ha entrat a l'edifici minuts després.

Sánchez i Torra han conversat mentre caminaven cap a l'entrada de l'edifici on també hi ha la sala on se celebra el Consell de Ministres i s'han fet una fotografia a l'escalinata, on han encaixat les mans. Assisteix un membre menys de la delegació de l'Estat per l'absència per malaltia del vicepresident segon, Pablo Iglesias, que té una forta amigdalitis.

Després de la reunió compareixeran de forma consecutiva a la sala de premsa de l'edifici Portaveu de Moncloa Quim Torra i posteriorment la portaveu de l'executiu espanyol, María Jesús Montero. Normalment, els presidents autonòmics que visiten la Moncloa compareixen a una sala més petita, la sala 'briefing'.