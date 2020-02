? La dona del turista italià afectat de coronavirus a Tenerife també ha donat positiu a les proves per detectar la infecció, segons va informar ahir el govern de les Illes Canàries. Es tracta del cinquè cas de la malaltia confirmat al conjunt de l'Estat, després dels dos que hi ha hagut en aquest arxipèlag, el primer dels quals ja donat d'alta, el que hi ha hagut a Mallorca, també ja superat, i l'anunciat ahir pel departament de Salut a Catalunya.