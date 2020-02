Generalitat i Estat acorden reunir la taula de diàleg mensualment

El govern espanyol i la Generalitat han acordat reunir la taula de diàleg mensualment. Les trobades es faran alternativament a Madrid i a Barcelona i els presidents i vicepresidents només en formaran part "quan sigui necessari ratificar acords polítics". En un comunicat conjunt després de la primera reunió de la taula de diàleg al Palau de la Moncloa, que ha durat prop de tres hores, ambdues parts constaten que la trobada ha servit per posar "les bases del diàleg" i "constatar la naturalesa política del conflicte", que "requereix una solució política". "Les dues delegacions valoren positivament aquesta primera reunió", diu el comunicat. També es comprometen a què els acords assolits siguin "en el marc de la seguretat jurídica".

"Ambdues delegacions coincideixen en què la mesa de governs és un instrument per vehicular una solució i, per això, s'han emplaçat a continuar treballant per impulsar el diàleg, la negociació i l'acord", diu el comunicat. Les trobades es faran a les seus oficials que els governs acordin. "Els presidents i vicepresidents habiliten a partir d'aquest moment un grup de treball integrat per una delegació de cada part", continua.

A la primera reunió hi ha assistit vuit representants: el president de la Generalitat, Quim Torra, el vicepresident, Pere Aragonès, els consellers Alfred Bosch i Jordi Puigneró, les diputades Marta Vilalta i Elsa Artadi, el diputat i exnúmero dos d'Oriol Junqueras al departament d'Economia, Josep Maria Jové; i l'excap de gabinet de Carles Puigdemont, Josep Rius.

De la delegació de l'Estat, set representants: el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, i els ministres José Luis Ábalos, Carolina Darias, María Jesús Montero, Salvador Illa i Manuel Castells.