Jordi Sànchez surt de la presó per començar les seves tasques de voluntariat

L'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez va sortir ahir de la presó per començar les seves tasques de voluntariat a la Fundació CanPedro de Barcelona, dedicada a atendre persones vulnerables.

Sànchez va arribar a la seu d'aquesta fundació cap a les 16.30 hores de la tarda, després que la junta de tractament de Lledoners, on compleix una condemna de 9 anys per sedició, va acordar flexibilitzar el seu règim penitenciari mitjançant l'article 100.2, de manera que pot sortir de presó els dimarts, dijous i divendres durant 11 hores per exercir tasques de voluntariat.

La Fiscalia es va oposar el 20 de febrer a la decisió de Lledoners de flexibilitzar el règim penitenciari a Sànchez, si bé això no paralitza la seva execució, a l'espera que la jutge de vigilància penitenciària resolgui si valida l'aplicació de l'article 100.2 en el cas de l'exlíder de l'ANC.

Situada a Barcelona, la Fundació CanPedro es dedica a atendre persones que es troben en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social. Sànchez participarà en l'atenció directa i quotidiana als usuaris dels programes de la Fundació i a més dissenyarà, buscarà finançament, coordinarà el desenvolupament i avaluarà nous serveis d'aquesta entitat social.