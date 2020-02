L'excap d'ETA Josu Ternera contracta Gonzalo Boye perquè el defensi

L'excap de la banda terrorista ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, qui és a França a l'espera de saber si serà lliurat a Espanya per respondre per causes pendents en l'Audiència Nacional, ha fitxat com a advocat a Gonzalo Boye.

Segons han informat a Europa Press fonts jurídiques, el lletrat ha assumit la defensa de l'etarra en relació a la causa en la qual està processat juntament amb altres quatre exdirigentes de l'organització terrorista per un delicte de lesa humanitat.

De moment, Boye, que també és advocat de l'expresident Carles Puigdemont i del seu successor al càrrec, Quim Torra, només representarà Josu Ternera en aquesta causa, segons les fonts consultades. No obstant això, l'excap d'ETA està reclamat per l'Audiència Nacional en relació a altres crims, com són l'atemptat contra la casa caserna de Saragossa de 1987 i l'assassinat del directiu de Michelin Luis María Hergueta en 1980. També està processat pel finançament d'ETA a través de 'herriko tavernes'.