Mor als 91 anys d'edat l'expresident d'Egipte Hosni Mubarak

L'expresident d'Egipte Hosni Mubarak, que va governar el país des de 1981 fins a l'11 de febrer de 2011, ha mort als 91 anys d'edat, segons van informar ahir la Presidència del país i la seva família.

«Pertanyem a Déu i a ell hem de tornar. El meu pare, el president Mubarak, ha acudit a la misericòrdia de Déu. Oh, Déu, perdona'l i tingues pietat», va dir el seu fill Alaa Mubarak en el seu compte en la xarxa social Twitter.

Per part seva, la Presidència egípcia va expressar el seu «gran pesar» per la defunció de Mubarak, al qual va descriure com «un dels líders i herois de la gloriosa guerra (de Yom Kippur, en 1973)».

Així, va destacar la seva figura com a «cap de la Força Aèria durant una guerra que va restaurar la dignitat i l'orgull de la regió àrab», abans de traslladar les seves condolences a la família del exmandatari.

A les condolences s'han sumat les Forces Armades del país, que han parlat de Mubarak com «un dels seus fills» i «un dels líders de la gloriosa guerra», segons va informar el diari egipci 'Al Ahram'.

La Presidència ha declarat a més tres dies de dol oficial per commemorar la defunció de l'expresident, qui va accedir al càrrec en 1981 i qui va estar tres dècades al capdavant del país fins a la seva dimissió en el marc de l'anomenada 'Primavera Àrab'.