Pablo Casado: «Sánchez ha creuat totes les línies vermelles imaginables en 40 anys de democràcia»

El Partit Popular ha afirmat després de la primera reunió de la taula de diàleg entre els governs català i espanyol que utilitzarà "tots els mitjans" perquè les "cessions" de Pedro Sánchez als independentistes "quedin en paper mullat". A parer dels conservadors, el que avui s'ha escenificat a la Moncloa ha estat el "primer pagament de la hipoteca política que els separatistes catalans cobren a canvi de la investidura". Com a mostra del que consideren cessions, subratllen que el comunicat conjunt que s'ha fet públic després de la trobada parla de 'conflicte polític' i "omet" tota referència a la Constitució, substituïda pel concepte 'seguretat jurídica' "tal i com sempre han exigit els independentistes".

A parer dels populars, Sánchez s'ha sotmès aquest dimecres "punt per punt" al guió independentista dissenyat per Oriol Junqueras "des de Lledoners". De la mateixa manera, la formació encapçalada per Pablo Casado ha lamentat que es pretengui convertir en habitual una taula bilateral "que fractura la igualtat entre espanyols".

Una taula que, a parer del PP, "es deslegitima a ella mateixa" perquè deixa fora "totes les formacions constitucionalistes que representen la majoria de la societat catalana al Parlament autonòmic".

Una altra de les crítiques dels populars és que la trobada d'avui a Madrid ha escenificat una "posada en escena de cimera internacional" en el que, afirmen, ha representat una "claudicació inèdita" en quatre dècades de democràcia. Un dels fets que els fa opinar que l'aposta dels dos executius "creua totes les línies vermelles imaginables en 40 anys de democràcia".

Per tot plegat el PP opina que Sánchez ha escollit "la radicalitat davant la moderació" i "l'extremisme davant la centralitat".

I davant d'aquest panorama ha anunciat que prendrà "totes les mesures" i utilitzarà "tots els mitjans al seu abast" perquè les "cessions" del govern de Pedro Sánchez a l'independentisme "quedin en paper mullat".