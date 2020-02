Plácido Domingo accepta la «responsabilitat» de les acusacions i demana perdó

El tenor Plácido Domingo va demanar ahir perdó a les dones que el van acusar d'assetjament sexual «pel dolor» que els va causar i va assegurar que accepta «tota la responsabilitat» per les accions que s'han denunciat aquests darrers mesos.

En un comunicat, Domingo va mostrar respecte per les seves companyes de professió, que l'agost del 2019 «es van sentir prou còmodes per parlar» dels fets. «Entenc ara que alguna d'aquestes dones podia tenir por d'expressar-se honestament perquè els amoïnava que la seva carrera quedés afectada», va dir.

Després de «prendre's un temps» per analitzar les acusacions, el tenor espanyol va explicar que ha «crescut amb aquesta experiència». «Tot i que no va ser la meva intenció, ningú no s'hauria de sentir mai d'aquesta manera», va afegir. Així, Plácido Domingo va assenyalat que es «compromet» a afrontar un canvi «positiu» en la indústria de l'òpera perquè «ningú no hagi de passar pel mateix». «El meu fervent desig és que això resulti en un espai més segur per treballar, i espero que el meu exemple empenyi més gent a seguir els meus passos», conclou.

El músic s'expressa així mesos després que sortissin a la llum les denúncies d'assetjament sexual d'una vintena de dones. Domingo ho va negar tot.