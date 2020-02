Torra celebra el «camí de diàleg» però lamenta que «no es doni resposta a l'amnistia i l'autodeterminació»

El president del Govern, Quim Torra, ha celebrat el "camí de diàleg" que s'ha obert aquest dimecres amb la constitució de la taula entre governs, però ha lamentat que l'Estat "no doni resposta a l'amnistia i l'autodeterminació" com ha plantejat la delegació catalana. En una roda de premsa des de la Moncloa, després de tres hores de reunió, Torra ha dit que hi ha "compromís" de resoldre el conflicte però que no coneixen la "resposta" de l'executiu de Pedro Sánchez, i que ha de ser el "desllorigador". Torra, que ha plantejat la figura del mediador, ha expressat que vol "aïllar" aquest espai de "qualsevol fet" que pugui afectar-lo, com ara les eleccions catalanes o els pressupostos de l'Estat. "No ens aixecarem de la taula", ha garantit.

Torra, que ha comparegut breument davant els mitjans de comunicació, ha afirmat s'han volgut introduir en el debat temes "sectorials", però ha insistit que aquests es debatran a la bilateral, que es convocarà "pròximament".

El president del Govern també ha explicat que la pròxima reunió de la taula de diàleg tindrà lloc a Barcelona el mes de març.