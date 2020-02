Torra, sobre la taula de negociació: «Anem a defensar un model de país, de benestar i oportunitats»

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha assegurat aquest dimecres que la delegació catalana de la taula de negociació entre governs defensarà un "model de país, de benestar i oportunitats per un país millor". Durant una visita al Supercomputing Center de Barcelona, Torra ha dit que en els propers minuts iniciava un "viatge molt important cap a Madrid". El cap del Govern ha explicat que l'executiu català defensarà el principi de l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia. Torra ha comparat la taula entre governs i el Supercomputing Center i ha dit que tot gira al voltant de plantejar el "futur" i noves "oportunitats". Després d'una breu intervenció, Torra ha marxat a l'estació de Sants per agafar un tren cap a Madrid.

Després de visitar un dels súper ordinadors del Supercomputing center de Barcelona, Torra s'ha disculpat per haver "endarrerit" la trobada i ha destacat haver-la fet aquest dimecres abans d'un "viatge important a Madrid".

Durant el discurs, Torra ha aplaudit l'"esperit" dels catalans davant les dificultats "imprevistes" com la cancel·lació del Mobile World Congress 2020 per convertir-ho en una nova "oportunitat". "Catalunya serà digital o no serà. Apostarà per la recerca o no serà", ha afegit.

Torra ha felicitat l'equip del súper ordinador pel "prestigi internacional" que han adquirit i per haver situat Barcelona en la "centralitat del món d'un hub tecnològic". "Ens sentim molt orgullosos dels centres de recerca i innovació com aquest", ha dit en nom del Govern.

Finalment, Torra ha demanat "tenir cura" del conjunt de l'ecosistema català basat en la innovació i les universitats per ser "claus" en el desenvolupament de les ciutats del coneixement. "L'aliança entre empreses i centres de recerca és un triangle virtuós que hem de defensar i fer funcionar", ha expressat.