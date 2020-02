43 persones moren per la grip durant la setmana passada a Catalunya

43 persones van morir per la grip durant la setmana passada a Catalunya. El 72,1% tenia més de 64 anys; el 25,6% en tenia entre 45 i 65 i només hi ha un cas entre el grup de menors de cinc anys. Són dades del Pla d'Informació de les Infeccions Respiratòries Agudes a Catalunya. En general, l'activitat gripal ha baixat notablement i ho continuarà fent en les properes setmanes. La taxa d'incidència ha passat dels 288,4 casos per 100.000 habitants a 167. Les taxes d'incidència més altes han estat en menors de cinc anys (369 casos per 100.000 habitants). Durant la setmana del 17 al 23 de febrer s'han notificat 13 nous casos greus hospitalitzats de grip.

Des de l'inici de la temporada a l'octubre, hi ha hagut 460 casos greus, un 70% dels quals no havia rebut la vacuna.

Durant la setmana del 17 al 23 de febrer, els professionals sanitaris dels hospitals han atès un total de 74.188 urgències, de les quals el 9,9% han requerit ingrés hospitalari. Respecte a la setmana anterior, les urgències ateses als hospitals han baixat un 4,5% i els ingressos hospitalaris ho han fet un 4,3%. En comparació amb la mateixa setmana de l'any 2019, l'activitat urgent ha augmentat un 6,9% i el nombre d'ingressos ha augmentat un 2,42%, però les dades no són comparables perquè els períodes epidemiològics són diferents. L'estabilitat de l'activitat s'explica pel moment epidèmic de la grip, que ja està remetent.

Del total de les urgències ateses als hospitals, el 80% són pacients adults (59.361), mentre que la resta correspon a població pediàtrica (14.827). En relació amb la setmana anterior, la proporció de pacients pediàtrics ha disminuït un 4,2%. Per nivell de prioritat, el 37,2% de les urgències són de nivells I, II i III (és a dir, de major gravetat), i el 62,8% de nivell IV-V o baixa prioritat. Aquests percentatges es mantenen les darreres setmanes.

Pel que fa als centres d'urgències d'atenció primària (CUAP), han atès un total de 24.703 visites, un 8,5% més que la setmana anterior. Per nivell de prioritat, el 12% de les urgències són de nivells I, II i III (és a dir, de major gravetat), i el 88% de nivell IV-V o baixa prioritat. Aquests percentatges s'estan ajustant respecte la darrera setmana i indica que els CUAP atenen nivells de prioritat ajustats a l'activitat habitual.

Finalment, el 061 Salut Respon ha atès 36.569 casos aquesta setmana, dels quals 2.146 han requerit l'atenció d'un metge a domicili. En relació amb la setmana anterior suposa un descens dels casos d'un 2% i un descens de les visites domiciliàries del 4%.