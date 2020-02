Ábalos portarà al Congrés una llei per controlar els preus del lloguer

José Luis Ábalos va anunciar ahir a la tarda que «abans de l'estiu» durà al Congrés una iniciativa per «permetre el control» dels preus del lloguer en aquelles zones que hagin experimentat «pujades desorbitades».

El ministre de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana ho va dir, precisament, a la cambra baixa, en el marc d'una compareixença per explicar el que seran les línies mestres de l'actuació del seu departament per a aquesta legislatura.

Ábalos va indicar al seu compte de Twitter que «com a ministre i polític» ha de «defensar els drets socials que garanteix la Constitució».

Durant la compareixença, Ábalos va afirmar que no pensava «mirar cap a un altre costat» i que no estarà «absent» en la protecció del dret a l'habitatge. «La meva responsabilitat és mirar els joves de cara i dir-los que tinguin esperança perquè aquest govern no els gira l'esquena», va indicar.

També va assegurar que un «problema social extraordinari» demana administracions «audaces» que prenguin mesures «igualment excepcionals».

D'altra banda, el ministre també es va referir al procés de liberalització ferroviària, que segueix avançant amb l'objectiu de «rendibilitzar les infraestructures i beneficiar l'usuari», que podrà accedir «a més i millors serveis a uns preus més baixos».

A més, va assegurar que es treballa en un pla de rodalies que pretén situar «el ciutadà al centre», construint una «oferta atractiva» que aporti «l'incentiu real» de deixar el cotxe privat. «No es tracta de prometre inversions de milers de milions d'euros que no arriben mai», va indicar, per afegir tot seguit que el pla es basa en objectius com ara millorar la puntualitat, la fiabilitat i la informació en temps real, disposar de serveis «per a cada cop més persones», millorar l'accessibilitat i la qualitat del servei, i «facilitar la mobilitat abans i després del viatge».

En l'àmbit de les carreteres, Ábalos va parlar de seguretat, sostenibilitat, adaptació als efectes del canvi climàtic, innovació, equitat, cohesió territorial i coordinació amb altres administracions.



Altres àmbits d'actuació

Durant la compareixença, el ministre va parlar d'altres àmbits d'actuació que té en cartera, com ara els ports, els aeroports o la nova regulació del paquet de mobilitat de la Unió Europea del sector del transport per carretera.