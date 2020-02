Primer cas, a Andalusia, d'un contagi local a l'Estat

? La conselleria de Salut i Famílies d'Andalusia va assenyalar ahir que es continuava investigant el focus de contagi del pacient ingressat a l'Hospital Virgen del Rocío de Sevilla i que ha donat positiu per coronavirus, un empresari sevillà de 62 anys que no ha viatjat a zones de risc com la Xina o Itàlia i que no ha estat en contacte amb cap persona malalta ni estrangera, per la qual cosa seria el primer cas de contagi local de la malaltia a Espanya. L'home, que roman estable i en aïllament, va ingressar fa sis dies amb un quadre de pneumònia d'origen comunitària i se li va aplicar el protocol habitual en aquests casos.

Mentrestant, l'epidèmia ja ha fet dotze morts a Itàlia i dos a França.