Casado avisa que la negociació «obrirà el mercat» de l'autodeterminació

El líder del PP, Pablo Casado, va acusar ahir el president de Govern, Pedro Sánchez, d'obrir una «taula d'esquarterament de la sobirania nacional i de la igualtat territorial» en el seu diàleg amb la Generalitat, que també «obre el mercat de l'autodeterminació i l'indult a delinqüents». Al Congrés, Pedro Sánchez va advertir Casado que aquest Govern va heretar de l'anterior el «fiasco» i el «fracàs» de l'anterior Executiu amb la situació a Catalunya. Va recordar, així, que va ser amb el PP a la Moncloa quan es van celebrar dos referèndums a Catalunya o es va multiplicar per quatre el nombre d'independentistes, per insistir en la seva aposta pel diàleg per intentar resoldre aquesta crisi. Casado va lamentar que el Govern accedeixi a constituir aquesta taula i l'organitzi a més amb una «aparença de cimera d'Estat».