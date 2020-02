Catalunya es prepara per a un «degoteig» de casos de coronavirus els propers dies

Catalunya té dos casos de coronavirus importats d'Itàlia i es prepara per a un «cert degoteig» de més pacients els pròxims deu o dotze dies, va afirmar el director de Salut Pública de la Generalitat, Joan Guix. Una dona italiana de 36 anys i un jove català de 22 són els dos primers diagnosticats de COVID-19 i, segons han explicat els dos pacients, s'haurien contagiat en sengles viatges al nord d'Itàlia aquest mes de febrer. Tots dos es recuperen favorablement a l'Hospital Clínic de Barcelona, centre de referència a Catalunya de malalties contagioses i on també es troba el laboratori en el qual s'analitzen les proves dels casos sospitosos.

Fins a 300 proves de coronavirus pot arribar a fer el Clínic cada dia, han indicat fonts de Salut, que han començat ja a preveure la possibilitat que les anàlisis es puguin acumular a partir d'ara i està acreditant a altres laboratoris de Lleida, Tarragona i Girona.

La consellera de Salut, Alba Vergés, juntament amb el doctor Joan Guix, i la doctora Assumpta Ricard, gerent de processos integrals de salut del Servei Català de Salut, van informar ahir en roda de premsa a Barcelona del segon cas detectat a Catalunya i de la reunió que van mantenir ahir també amb els secretaris dels departaments de la Generalitat. Aquesta reunió de coordinació, la primera que es fa, vol unificar la resposta de tot el Govern davant l'epidèmia del COVID-19.

Guix va explicar que el jove que s'ha convertit en el segon cas importat de coronavirus va acudir dimarts al servei d'urgències de l'Hospital Clínic amb un quadre lleu de mal de coll i 37,5ºC de febre i, com va dir que havia estat a Milà, li van fer el test epidemiològic i l'anàlisi va confirmar ahir al matí que pateix COVID-19, tot i que els seus símptomes són lleus.

Els especialistes de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica estan tractant ara d'identificar totes les persones que han estat en contacte amb aquest infectat per, segons estableix el protocol, aconsellar el seu confinament a domicili, on estaran sotmesos a vigilància dels metges per veure si desenvolupen símptomes, en aquest cas seran també sotmesos al test per confirmar si tenen el virus.

Amb el primer cas, el de la dona italiana, són, ara per ara, 33 (ahir n'eren 25) les persones de contacte a les quals s'ha recomanat quedar-se a casa, encara que el nombre pot elevar-se amb els contactes del segon contagiat i amb els que previsiblement arribaran els pròxims dies.

Així, Guix no descarta un degoteig de nous casos els propers deu o dotze dies, entre altres coses perquè el nou protocol epidemiològic aprovat dimarts «augmenta la fiabilitat» però pot causar «més càrrega de casos sospitosos», ja que abasta a totes les persones que hagin estat en les zones de risc i tinguin símptomes respiratoris. Una altra raó és que «el trànsit i la relació» amb Itàlia és important, molt superior a la d'altres països també amb molts pacients, com la Xina o l'Iran.

Aquests dos positius preocupen les autoritats però són «casos importats», és a dir, contagiats fora de Catalunya, de manera que la preocupació vindrà de veritat si es donen casos locals, com a Itàlia. Mentrestant, les màscares segueixen esgotades a les farmàcies i moltes persones van als centres d'atenció primària preocupades per si pateixen coronavirus, una malaltia per a la qual no hi ha vacuna ni medicació de moment.