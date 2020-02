Junqueras i Romeva podran sortir de la presó tres dies a la setmana per treballar

La Junta de Tractament de Lledoners ha acordat l'aplicació de l'article 100.2 a Raül Romeva i Oriol Junqueras. Podran sortir tres dies a la setmana durant sis hores per treballar, sempre entre setmana, segons ha informat la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. Ja han sortit de la presó mitjançant l'aplicació d'aquest article altres presos independentistes, com ara Jordi Cuixart, Jordi Sànchez, Quim Forn, Carme Forcadell i Dolors Bassa. Alguns ho han fet per treballar, altres per fer voluntariat o per cuidar de familiars d'edat avançada.