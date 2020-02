Mas vol una JxCat on càpiguen tant Pascal com Puigdemont

L'expresident de la Generalitat Artur Mas va advocar ahir per consolidar JxCat com un projecte polític sobiranista ampli, on «càpiguen», per exemple, «dos independentistes» com l'expresident Carles Puigdemont i l'excoordinadora general del PDeCAT Marta Pascal.

En declaracions a Efe, preguntat per si Puigdemont i Pascal –cara visible del sector moderat de JxCat, contrari a la via unilateral– poden seguir compartint sigles, Mas va alertar que excloure alguna de les ànimes que ara conviuen a JxCat empetitiria el projecte i minvaria les seves «possibilitats d'èxit». «Si en un projecte a favor de la independència no hi caben dos independentistes com Marta Pascal i Carles Puigdemont, llavors no acabarem sumant tot el que cal sumar», va advertir, en ple procés de discussió interna sobre com s'ha de reordenar l'espai de JxCat, en el qual conviuen el PDeCAT –partit hereu de l'antiga Convergència–, la Crida Nacional per la República –impulsada per Puigdemont i Jordi Sánchez– i perfils independents.

D'altra banda, l'expresident avala que la delegació catalana a la taula de negociació es doni un temps per comprovar si la voluntat de diàleg del Govern de Pedro Sánchez va «de debò» i, si persisteix la desconfiança, torni a insistir en la presència d'un mediador. Mas defensa la necessitat d'aquesta figura perquè ajudaria «a llimar la desconfiança» entre la Generalitat i el Govern central a la taula de negociació que arrenca aquesta tarda a Madrid. Però, en el cas que la negativa del Govern espanyol a incloure un mediador sigui contundent, l'exlíder del PDeCAT es mostra partidari d'iniciar el diàleg i donar-se «un temps» per comprovar si l'Executiu central «va de debò». «Si va de debò no caldrà insistir, però si es veu que [la taula] és una jugada per passar el temps, llavors és quan s'ha de tornar a insistir en la figura del mediador», va afirmar.