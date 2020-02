Puigdemont aplegarà a Perpinyà 70.000 persones

El Consell per la República (CpR) i la prefectura dels Pirineus Orientals preveuen que l'acte d'aquest dissabte a Perpinyà mobilitzarà com a mínim 70.000 persones. Des de l'organització subratllen que l'acte permetrà «celebrar la victòria de la immunitat» per a Puigdemont, Comín i Ponsatí, però al mateix temps criticar que Junqueras continua encara «sota la bota de la injustícia espanyola». «Serà un acte amb totes les veus de l'exili i la repressió», diu l'organització.

La mobilització es preveu massiva i hi haurà fortes mesures de seguretat per entrar al recinte. Per exemple, els pals de les banderes han de ser de plàstic. A més, es tallaran dues carreteres durant tot el dia perquè hi aparquin els gairebé 600 autobusos que hi ha confirmats.

L'acte «La República al centre [del món]» d'aquest dissabte a Perpinyà serà una prova de foc per al CpR, però també per a la mateixa ciutat. Ja fa dies que no queden hotels disponibles, ni a Perpinyà ni tampoc a la rodalia, i aquest dissabte moure's per la ciutat serà, si més no, complicat.

L'organització va donar ahir detalls de l'acte que tindrà lloc al parc de les Exposicions. El conduiran Carme Sansa i Lloll Bertran. Començarà amb actuacions musicals a quarts d'onze del matí (entre les quals, Roger Mas i Lluís Llach). A dos quarts de dotze hi haurà castells, i entre les dotze i dos quarts de dues, els parlaments

L'organització, que ha agraït a l'Estat francès «saber diferenciar» i posar al davant «els drets humans», destaca que, a més dels discursos de Puigdemont, Comín i Ponsatí, també s'escoltaran els dels presos i exiliats. Sigui a través de vídeos (com la secretària general d'ERC, Marta Rovira) sigui mitjançant cartes o comunicacions (entre les quals, el CpR ja avança que n'hi haurà de Junqueras).

El CpR avisa que dissabte caldrà tenir «molta paciència», perquè la mobilització serà gran. La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, ha avançat que hi ha 583 autocars confirmats i que això supera de llarg les mobilitzacions que ha fet l'Assemblea al llarg dels dar-rers dos anys. Tant la d'Estrasburg del juliol (77 autocars) com la de Brussel·les del desembre del 2017 (214) i la de Madrid del març amb el judici del Suprem (421 autocars). La prefectura hi posa més xifres i subratlla que també arribaran a Perpinyà 250 motos, 450 autocaravanes i entre 12.000 i 15.000 cotxes particulars.