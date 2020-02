Setenta presos de Lledoners demanen al TS que deixin ser eurodiputat a Junqueras

Un total de 70 dels 85 presos del mòdul de la presó de Lledoners en què compleix condemna de 13 anys per sedició el exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras han demanat per carta al Tribunal Suprem que permeti al líder d'ERC exercir com a eurodiputat.

Així ho sol·liciten els interns, entre ells els exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Joaquim Forn i Jordi Turull, així com l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez i el d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, en una carta manuscrita remesa al Tribunal Suprem, de la qual han enviat una còpia a la seu central de l'Agència Efe a Madrid.

El Suprem va acordar al gener passat mantenir a la presó a Junqueras i va considerar innecessari demanar al Parlament Europeu que li aixequés la immunitat, en concloure que la condemna és ferma a tretze anys de presó per sedició pel seu paper en el "procés" li inhabilita com a eurodiputat.

Després d'aquesta resolució del Suprem, el Parlament Europeu, que acabava de reconèixer a Junqueras com a eurodiputat, arran d'un dictamen del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), va establir que el líder d'ERC havia perdut la seva immunitat i va anunciar que ja no ho considerava eurodiputat.

En la carta, 70 dels 85 interns del mòdul dos de la presó de Lledoners, a Sant Joan de Vilatorrada, demanen al Suprem que "rectifiqui" la seva decisió i permeti a Junqueras "exercir en el Parlament Europeu, pel que va ser elegit i ratificat pel mateix president d'aquest".

"Amb diferents nacionalitats i orientacions polítiques, creiem en la Democràcia i en el respecte que aquesta es mereix. I és per això que signem tots amb la convicció i l'esperança que ses senyories escoltaran aquesta veu plural i unànime que considerem representativa de la societat", indiquen els companys de Junqueras a la presó de Lledoners.

Els presos també justifiquen la seva decisió en la seva creença en el sufragi universal i en "el dret del poble a ser representat pels electes triats per aquest". Els exconsellers Josep Rull i Jordi Turull han enviat a més una còpia traduïda a l'italià d'aquesta carta al president del Parlament Europeu, David Sassoli.

Després d'anunciar inicialment el reconeixement de Junqueras com a eurodiputat en un document intern, el passat 6 de gener, a partir del dictamen del TJUE, el Parlament Europeu presidit per Sassoli va habilitar una bústia personal per al dirigent d'ERC en la seu de la institució a Brussel·les. També va activar el seu perfil en la secció de la pàgina web on apareixen els membres espanyols, emprant una fotografia del seu periple anterior per l'Eurocambra entre 2009 i 2011.

No obstant això, arran de la resolució del Tribunal Suprem, que el 9 de gener va negar la immunitat a Junqueras, el Parlament Europeu va deixar de reconèixer-li com a eurodiputat, el 10 de gener, si bé Sassoli va puntualitzar que sí que va ostentar aquest càrrec entre el 2 de juliol de 2019 i el 3 de gener passat, quan la Junta Electoral Central (JEC) va notificar que no podia ostentar aquesta condició per la seva condemna.