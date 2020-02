La taula de diàleg es reunirà cada mes alternativament a Madrid i a Barcelona

La taula de diàleg sobre Catalunya entre el Govern central i la Generalitat es reunirà cada mes i de forma alternativa a Madrid i Barcelona, segons es va acordar en la primera reunió celebrada ahir al Palau de la Moncloa.

En un comunicat conjunt, les dues parts van valorar la trobada d'ahir en què es van establir les bases del diàleg abordant alguns aspectes metodològics i es va constatar la «naturalesa política del conflicte» i que requereix d'una «solució política». «Les dues delegacions coincideixen que la taula de governs és un instrument per vehicular una solució i, per això, s'han emplaçat a continuar treballant per impulsar el diàleg, la negociació i l'acord», asseguren. En qualsevol cas, afegia el comunicat conjunt, qualsevol acord que s'adopti en el si de la taula es formularà «en el marc de la seguretat jurídica». Una fórmula que ja s'ha emprat en anteriors reunions entre el Govern central i la Generalitat.

Després d'aquesta primera reunió, que van encapçalar els dos presidents, Pedro Sánchez, s'habilitarà un nou «grup de treball» integrat per una delegació de cada part. Els presidents i vicepresidents s'incorporaran a la taula quan sigui necessari ratificar acords polítics, tret que alguna de les parts decideixi una altra composició.



Aïllar la taula

El president de la Generalitat, Quim Torra, va advocar per aïllar la taula de diàleg de qualsevol fet «que pugui afectar-la», ja siguin les pròximes eleccions catalanes o la tramitació dels Pressupostos generals de l'Estat. En la seva compareixença després de la reunió a la Moncloa, Torra va lamentar la «discrepància i la distància» amb el Govern de Pedro Sánchez a l'hora d'abordar el conflicte polític a Catalunya, que per a ell es basa en el dret a l'autodeterminació i a l'amnistia. El president català va valorar que ha estat un «debat obert i amb llibertat de plantejament», així com «honest i franc», encara que va dir no haver obtingut el que volia per part de l'executiu de Sánchez: «Seguim sense conèixer quina és la resposta del Govern d'Espanya al conflicte polític català».

Les diferències, segons Torra, radiquen en les vies de solució del conflicte, que per al president de la Generalitat «neix d'una negació de drets fonamentals» com la llibertat d'expressió i de reunió, i «per sobre de tot el dret d'autodeterminació dels pobles».

Preguntat per si, després de la reunió d'ahir, donaran suport al sostre de despesa que es vota avui al Congrés, va respondre que li dóna «tanta importància a aquesta taula de diàleg» que vol «aïllar-la de qualsevol fet que pugui afectar-la, siguin les eleccions catalanes o els Pressupostos». Tot i que va reivindicar les seves mancances: «Les meves primeres paraules han estat per reconèixer que els que érem allà asseguts no hauríem de ser precisament nosaltres sinó el president (Carles) Puigdemont, el vicepresident Oriol Junqueras, Marta Rovira i Jordi Sànchez», va dir Torra. I va afegir que «el reconeixement de l'exili i la presó és important i necessita trobar una via d'entesa, també en aquesta taula de diàleg».

Sobre la inclusió de la figura del mediador, Torra va dir no haver-la posat damunt la taula, perquè ajudaria que «aquest debat i aquesta taula de diàleg sigui honesta i sincera», a «aclarir» i a que no hi hagués «distorsions». Per al president, «la voluntat popular» és el primer i a Catalunya es va «amb retard d'un conflicte polític que s'ha de resoldre des del punt de vista democràtic». «Comença un camí de diàleg», va assegurar per informar que la propera reunió serà a Barcelona el març. «L'important era donar inici a aquesta taula», atès que, segons va destacar, hi ha «un compromís» del Govern espanyol «de resoldre políticament el conflicte».



Diferències entre les parts

Per la seva banda, el cap del Govern espanyol, Pedro Sánchez, va traslladar a Torra, que el Govern central no comparteix el dret d'autodeterminació que va invocar el dirigent català en la primera reunió de la taula de diàleg celebrada al Palau de la Moncloa. Així ho va avançar la ministra portaveu de Govern, María Jesús Montero, en la roda de premsa després de la reunió de la taula.

Malgrat les peticions de la Generalitat, Montero també va insistir que el Govern espanyol no veu la necessitat de la figura d'un relator després d'una reunió en què les dues parts van constatar les diferències que els separen i la complexitat d'una negociació per a la qual va apostar per «fórmules imaginatives». Confia la també ministra d'Hisenda que avui al Congrés es pugui aprovar el sostre de despesa, el primer pas per a l'elaboració dels Pressupostos generals de l'Estat, tot i que va avançar que aquest punt no es va tractar en la reunió de dimecres. Tot i això, va deixar clar que si es vol donar curs als acords puntuals als quals arribi la comissió de diàleg «es requereix un camí i d'uns pressupostos». Per a Montero, l'important és anar avançant en les relacions institucionals amb un nou clima de «sinceritat».