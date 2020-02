Absolen els 12 CDR jutjats per encadenar-se a les portes del TSJC

L'Audiència de Barcelona va decidir ahir absoldre els 12 CDR jutjats per encadenar-se a les portes del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) el 23 de febrer del 2018. El tribunal emmarca la protesta en la llibertat d'expressió i considera que la resposta a l'actuació dels Mossos d'Esquadra per desallotjar-los va ser resistència passiva no violenta que no pot ser castigada per l'ordenament jurídic. La fiscalia demanava penes de fins a dos anys i mig de presó pels delictes de desordres públics, resistència greu i desobediència.

Els magistrats remarquen que no ha resultat acreditat cap mena de dany a les persones o a les coses per part dels manifestants, ni tan sols el forjat de ferro de les portes del Palau de Justícia. Afegeixen que ningú va patir cap lesió, ni els mossos d'esquadra que els treien de les escales ni tampoc cap ciutadà.