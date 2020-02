Les agències de viatges viuen amb neguit la situació

Les agències de viatges viuen amb neguit les conseqüències que pot generar el coronavirus a l'hora de viatjar. Ara és una bona època per reservar i contractar viatges de cara a les vacances, però la gent hi rumia dues vegades.

«Hi ha molta incertesa», assegura el responsable de Viatges Massanés de Manresa, Pere Massanés. «Els clients et demanen si poden viatjar o no. Hi ha zones on és evident que no», com a la Xina, «i és el que recomanem». Pensa que hi ha sobreinformació i alarmisme. «Fins i tot s'han ajornat viatges a Madrid», però confia que la situació es vagi normalitzant. «Per aquestes dates hi ha molta contractació i ara la gent ha frenat. Però no tothom. Continuem venent viatges i la gent viatja».

La directora de l'agència Pedratour de Berga, Marinel·la Mosquera, comenta que qui havia previst anar a països asiàtics ha canviat el destí i ara va cap a Amèrica del Nord. Això ha fet, però, que els bitllets d'avió i els hotels s'hagin encarit, segons ha comentat a Regió7.

Una altra de les conseqüències és l'anul·lació de viatges de fi de curs. És el cas del col·legi Paidos. Els alumnes de quart d'ESO tenien previst anar a Itàlia, però «per precaució» i perquè «alguns pares estaven amoïnats» s'ha decidit ajornar la sortida. Es farà al juny, però la destinació encara no està clara, explica el president de la cooperativa, Josep Orive. Entre alumnes i professors hi havien d'anar una seixantena de persones. «N'hem parlat amb metges i pares, i ho han trobat assenyat». Segons Orive el problema de viatjar en grup és que si en aquestes circumstàncies algú agafés febre, encara que no fos pel Covid-19, hi hauria la possibilitat que decretessin una quarantena. «Trobar-te amb això a Itàlia no és el mateix que aquí».