Bañeres considera «cridaner» que els presos rebessin 2.300 visites d'autoritats

El fiscal superior de Catalu-nya, Francisco Bañeres, va qualificar ahir de «cridaner» el fet que els presos independentistes rebessin 2.300 visites d'autoritats el 2018, mentre estaven en presó preventiva a Catalunya. Ho va explicar durant la presentació de la memòria de la fiscalia a la comissió de Justícia, on Bañeres va negar un «biaix ideològic» en incloure-hi aquesta dada perquè considera que «no hi ha dubte» que aquestes visites poden alterar el «règim de la presó». Bañeres també va posar en qüestió el segon grau dels presos perquè considera que si els interns estan «perfectament adaptats» per a la vida en llibertat, «el raonable» seria estar classificats en tercer grau.

El fiscal superior creu que «no és freqüent» que presos amb una pena tan llarga puguin gaudir tan aviat de permisos i beneficis i que per aquest motiu, la fiscalia s'ha oposat a les peticions dels condemnats. Bañeres va defensar que el fiscal sempre ha actuat com ho faria «amb qualsevol altre reclús» a l'hora de tramitar o aprovar els permisos. El fiscal superior, però, va especificar que en general es parteix de dos aspectes fonamentals com són haver acceptat, per part del pres, que s'ha comès un delicte i un comportament «diferent» en cas de trobar-se en una situació similar, i per això creu que «no és freqüent» atorgar aquests permisos en presos amb «penes llargues privatives de llibertat» quan la part de la pena que s'ha complert és «tan petita».