La Caixa de Solidaritat paga al Tribunal de Comptes els diners de la fiança de l'1-O

La Caixa de Solidaritat ja ha abonat al Tribunal de Comptes els diners que faltaven per completar la fiança de 4,1 milions d'euros que aquesta institució reclama per l'organització de l'1-O, segons van informar ahir fonts de la institució.

Finalment, s'ha pagat amb el fons de la Caixa de Solidaritat i la fiança de 2,1 milions d'euros que ja s'havia abonat al Tribunal Suprem.

La delegada instructora de la causa va acceptar que les fiances que ja s'havien pagat tant al Suprem com al jutjat número 13 de Barcelona, de 5,8 milions d'euros, servissin per cobrir l'import que va fixar com a liquidació provisional.

Tanmateix, finalment la fiança no s'ha cobert amb la que es va dipositar al jutjat 13 sinó amb els diners que ha recaptat la Caixa de Solidaritat.

D'aquesta manera, queda assegurada la quantitat que el Tribunal de Comptes reclama i no caldrà embargar béns a les 32 persones presumptament responsables del suposat desviament de fons públics per fer realitat el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.