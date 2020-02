Demanen penes de més de 1.600 anys de presó per a 15 acusats de tràfic i explotació sexual de dones

L'Audiència de Tarragona jutjarà a partir de dilluns quinze membres d'una xarxa de tràfic i explotació sexual de dones. Segons la fiscalia, el grup reclutava les víctimes i les obligava a prostituir-se en clubs i carreteres com l'N-340 i la C-31. Els fets van passar al Vendrell entre els anys 2003 i 2009, quan es va poder desarticular el grup. El ministeri fiscal demana 120 anys de presó per a dos dels acusats, 58 anys i 10 mesos per a dues processades més, i 117 anys per a la resta. Se'ls acusa dels suposats delictes de tràfic d'éssers humans en concurs amb delictes de determinació coactiva a la prostitució a majors i menors d'edat, contra els drets de ciutadans estrangers, associació il·lícita, falsedat documental, abús sexual i lesions.

Segons la fiscalia, els dotze homes i les tres dones, de mutu acord i havent-se repartit les tasques, s'encarregaven de gestionar les activitats necessàries per obtenir beneficis econòmics mitjançant l'explotació sexual de dones de diverses nacionalitats –entre les set que s'han pogut identificar n'hi ha de romaneses, albaneses i brasileres.

El cap de l'organització s'encarregava de captar les dones directament o mitjançant altres membres del grup perquè es prostituïssin a l'estat espanyol. Abans, però, juntament amb altres persones, abusava sexualment de les víctimes amb la intenció de "provar-les".

A més, el cap controlava una altra de les acusades, qui alhora exercia de controladora de les altres víctimes, donant-los ordres directes sobre els horaris, la durada dels serveis i la recaptació de diners.

El 2004 un dels membres va contactar amb una menor a Romania a qui va oferir anar a Catalunya sota la falsa promesa d'una feina en el sector de la neteja. Quan va arribar al Prat, l'individu la va portar fins a un pis del Raval on li va prendre la documentació i li va dir que hauria de prostituir-se.

Tot i que se'ls retirava el passaport, alguna d'elles va aconseguir fugir del control de l'organització. El 2008 la menor i una altra dona ho van aconseguir. A causa de les condicions d'insalubritat a les quals eren sotmeses, la menor va precisar d'hospitalització i, fins i tot, d'un trasplantament de fetge en haver concret el virus de l'hepatitis B.

Un jutjat del Vendrell va autoritzar el 2009 l'entrada i registre de diversos domicilis, on van ser trobats documents i proves, com ara llibretes d'anotacions, on es relacionava aquesta activitat. Alguns dels documents, com a permisos de conduir i passaports, eren falsos.

La fiscalia demana penes que sumen 1.644 anys i 8 mesos de presó per als acusats. Se'ls acusa de set delictes de tràfic d'éssers humans en concurs medial amb dos delictes de determinació coactiva a la prostitució de menors d'edat i cinc delictes de determinació coactiva a la prostitució a majors d'edat; de cinc delictes contra els drets dels ciutadans estrangers; de dos delictes contra els drets dels treballadors; d'un delicte continuat d'associació il·lícita; d'un delicte continuat de falsedat documental; d'un delicte continuat d'abús sexual i d'un delicte de lesions.