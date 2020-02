ERC s'absté i permet l'aprovació del sostre de despesa i l'objectiu de dèficit

ERC va permetre ahir amb l'abstenció que el Govern espa-nyol aprovi el sostre de despesa i l'objectiu de dèficit al Congrés i, així, faci un primer pas en el camí per aprovar els pressupostos. El Govern espanyol va aconseguir aprovar el nou objectiu de dèficit i el sostre de despesa amb 164 vots a favor –entre els quals hi ha PNB i Més País– i els vots en contra dels partits de la dreta espanyola.

Els republicans van justificar el sentit de vot, el mateix que a la investidura de Pedro Sánchez, per donar «un marge de confiança per a què el diàleg i la negociació puguin avançar». «Vostès estan complint per ara amb el que vam acordar», va dir el diputat d'ERC Joan Margall al ple d'ahir al matí, i va afegir que tot i que no estan d'acord amb l'objectiu volen donar «una oportunitat a la mesa de negociació». En canvi, JxCat va votar no, tot i que tenia predisposició a abstenir-se.

El diputat Ferran Bel va argumentar que si l'executiu vol els vots de JxCat «han de negociar-ho» i va desvincular el seu posicionament del «futur de la taula de diàleg».

La ministra d'Hi', María Jesús Montero, havia demanat a JxCat a la seva intervenció prèvia que no «bloquegés» perquè s'està «reconduint el diàleg polític» i va recordar que dimecres el president de la Generalitat, Quim Torra, va dir que no volien que qüestions del dia a dia interferissin en la taula de diàleg. «L'objectiu és millor per a Catalunya» que l'actual, va dir.

Fonts de JxCat van explicar que tenien predisposició a abstenir-se però que l'actitud del PSOE, que no ha negociat l'objectiu amb ells, i el fet que l'executiu tenia l'aprovació assegurada fa que s'hagin decantat finalment pel no. De fet, el discurs de Bel semblava indicar una abstenció i el diputat avisava a l'inici que desvinculaven el vot d'aquest dijous de la taula de diàleg perquè «si no algú podria pensar que per a què continuï se'ls ha de votar tot a favor».

JxCat va justificar el seu vot negatiu al sostre de despesa pel Govern espanyol assegurant que havia posat sobre la taula «condicions molt raonables» i que l'executiu de Pedro Sánchez no les hi ha acceptat. A més, va voler deslligar la votació de la taula de diàleg i del resultat de la primera reunió, celebrada dimecres a La Moncloa. «Cal desvincular la taula de negociació del dia a dia d'un govern que diu però no fa. El que no pot ser és pidolar el que el govern ha de pagar. Que comencin donant exemple i complint la llei», va dir la portaveu de JxCat al Congrés, Laura Borràs. I és que el grup havia demanat que «es pagués l'IVA del 2017 que es deu a les comunitats» i, segons el diputat Ferran Bel «no ho han donat un compromís explícit».

Borràs, a més, va explicar que han esperat «fins a última hora» per veure si el govern espanyol acceptava fer el pagament que deu, però que en veure que no hi havia «resposta satisfactòria» van optar per votar en contra del sostre de despesa. «No pot ser que li surti tan barat al govern per un dia a dia que no compleix. No tenim cap garantia del compliment de coses que per llei està obligat a pagar», va dir la diputada.

ERC considera «deslleial» l'actuació de JxCat a la votació del sostre de despesa i l'objectiu de dèficit. Segons fonts republicanes, JxCat va canviar el sentit del vot després que Waterloo s'assabentés que ERC s'abstindria. Les mateixes fonts asseguren que no tenen intenció de tornar a anticipar què votaran a la cambra baixa als seus socis de govern a Catalu-nya. El Govern espanyol va poder fer el primer pas en el camí per aprovar els pressupostos gràcies a l'abstenció d'ERC, que va justificar-la per donar un «un marge de confiança perquè el diàleg i la negociació puguin avançar».

El president d'Unides Podem-En Comú-Galícia en Comú, Jaume Asens, va avisar ahir JxCat que rebutjar el sostre de despesa, que és el pas previ per aprovar els pressupostos generals de l'Estat (PGE), és un «tret al peu» per als interessos de Catalunya.

«És un tret al peu, perquè aquesta decisió a qui perjudica més és a la ciutadania en general i a la de Catalunya en concret», va assegurar Asens en declaracions als mitjans de comunicació al Congrés.

La CUP també va votar que no però per altres raons. La diputada Mireia Vehí va explicar que fan una «esmena a la totalitat a la política del deute» i va demanar una auditoria del deute.