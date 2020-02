El Govern vol que el visat de recerca de feina sigui una via d'entrada legal

El Govern estudiarà l'ús del visat de recerca de feina com a via legal i segura d'entrada per a la migració a Espanya, segons va assegurar ahir al Congrés el ministre de Seguretat Social, Integració i Migracions, José Luis Escrivá.

Durant la seva intervenció davant la comissió del ram a la Cambra baixa per explicar les principals línies de treball del seu departament per a aquesta legislatura, el ministre va referir-se a la necessitat de canviar la Llei d'Estrangeria, que data de l'any 2000, i que es va redactar amb una realitat que, al seu parer, ja ha canviat.

Segons el parer d'Escrivá, cal «reforçar les vies d'accés legal» per a les persones migrants, un col·lectiu que, al seu parer, serà necessari per al futur de país en matèria d'augment de la natalitat i, com a conseqüència, d'una millora de el sistema de pensions i de l'Estat de el Benestar.

Una de les mesures que va plantejar Escrivà és el visat per recerca d'ocupació, una mesura que, segons va explicar, «no s'està usant» i que permetria reordenar els fluxos de migració general i qualificada. Per aquest pas, explica el ministre, seria necessari «conèixer millor la realitat laboral» de país, una de les assignatures pendents, va apuntar.

En matèria laboral, també va referir-se a la seva intenció que a Espanya «tingui preferència l'ordinari a l'extraordinari» referint-se al fet que en l'actualitat és més comú tramitar permisos de treball per a migrants amb arrelament de tres anys que permisos laborals «normals».

Les dues mesures serien resultat d'una reforma de la Llei d'Estrangeria que preveu Escrivà, i que també suposaria canvis en «els models procedimentals» que, segons el seu parer, «nó són del segle XXI».